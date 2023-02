Team Jayco-Alula

ANALYSE – STERKTES

Indrukwekkend hoe vlug ze een stevige sprinttrein hebben gebouwd rond Dylan Groenewegen. Velen in dit Australische team hebben een achtergrond in het baanwielrennen, dat betekent sprintknowhow. Bling is de bijnaam van Michael Matthews, maar hij is eerder harde bikkel dan glamourboy. Koersen waar oorlog wordt gemaakt, liefst in slecht weer, liggen hem nog het best. Simon Yates won in 2018 de Vuelta, maar evolueerde tot een rittenkaper. Dat doet de Brit wel met bravoure.

Dylan Groenewegen © belgaimage

VERRASSINGEN

Het verlies van Kaden Groves wordt gecompenseerd door de nieuwe spurter Blake Quick. What’s in a name. Het spreekt voor zich dat Quick het vak leerde op de piste. Aan jong talent is er zeker geen gebrek, toch kan de 26-jarige Eddie Dunbar de grootste verrassing worden. Bij INEOS moest de Ier in dienst rijden en Dunbar heeft spijt dat hij zich daar te makkelijk in schikte. Hij wordt kopman in de Giro. Jayco-AlUla scout grondig in Italië, waar een gat zit, aangezien er geen Italiaans WorldTourteam bestaat. Klimmer Filippo Zana lag al onder contract voor hij Italiaans kampioen werd.

© National

ZWAKTES

Adam Yates zag een hereniging met zijn tweelingbroer zitten, de ploeg was evenzeer enthousiast, maar aan het eind van de rit bleek er onvoldoende geld. Dat was vóór AlUla werd voorgesteld. Telkens we de nieuwe cosponsor horen, klinkt er rockabilly in ons oor, maar met Be-Bop-a-Lula heeft het niks te maken. Het blijkt een zet van de Saudische toeristische dienst. Het hyperconservatieve Saudi-Arabië in de markt zetten als bestemming voor fietsvakanties: succes daarmee.

DOELEN

De drie kopmannen hebben de Tour de France als hoofddoel. Dat hoeft geen probleem te zijn: Yates, Groenewegen en Matthews zijn andere types. In de Vlaamse koersen wil Zdenek Stybar zijn vroegere baas Patrick Lefevere tegenspreken: Lefevere meent dat het beste eraf is bij de Tsjech. Als er op Vlaamse wegen gespurt kan worden – denk Dwars door Vlaanderen of Gent-Wevelgem – dan komt Groenewegen in beeld. Simon Yates moet dé puntenpakker worden, bijvoorbeeld door het eindklassement te winnen in Parijs-Nice.

TRANSFERS – IN

Hagos Welay Berhe (belofte), Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech), Edward Dunbar (INEOS Grenadiers), Felix Engelhardt (belofte), Chris Harper (Jumbo-Visma), Rudy Porter (belofte), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Blake Quick (belofte), Zdenek Stybar (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè)

OUT

Jack Bauer (Q36.5 Pro Cycling Team), Sam Bewley (gestopt), Alexander Edmondson (Team DSM), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team), Tanel Kangert (gestopt), Alexander Konysjev (Team Corratec), Cameron Meyer (gestopt), Nicholas Schultz (Israel – Premier Tech), Dion Smith (Intermarché-Circus-Wanty)

Simon Yates © getty