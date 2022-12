Eleven Sports is terug met een nieuwe reeks interviews met grote namen uit het Belgische voetbal. Steven Defour mag de spits afbijten in ‘The Bench’. Het is zijn eerste uitgebreide gesprek als hoofdcoach van KV Mechelen. ‘Geen terugblik op zijn carrière, maar wel een diepgaand gesprek over zijn aanpak en visie als coach’, zegt Elevenjournalist Peter Morren. De komende maanden verhuist de dug-out van Eleven naar verschillende stadions in het land voor nog meer uitgebreide voetbalbabbels.

© National

