Het meest prestigieuze grandslamtennistoernooi is de US Open niet, maar op veel vlakken is het wel het grootste: qua prijzengeld, bezoekersaantal, de stadioncapaciteit én decibels van het vaak joelende Amerikaanse publiek. Een duik in het heden en verleden van het toernooi in Queens, New York, dat dit jaar op… 11 september zal eindigen.