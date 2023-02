The Wolfpack Years. 20 toppers en 20 jaar succes, Frederik Backelandt & Geert Vandenbon, Lannoo, 448 pagina’s, 59,99 euro

Onder leiding van CEO Patrick Lefevere werd The Wolfpack één van de meest succesvolle wielerploegen uit de geschiedenis. Hij onthult in dit nieuwe boek het geheim recept: ‘Een goede ploegstructuur, een nooit aflatende scherpte en drang om te winnen en de juiste mensen op de juiste momenten samen krijgen en laten werken aan een project van lange adem. Mijn renners, mijn staf, mijn personeel: ze zijn mijn familie. Wie alleen aan zichzelf denkt, hoort niet thuis in The Wolfpack.’ Sinds het ontstaan in 2003 won het team ruim 800 UCI-koersen waaronder 20 monumenten. Dit boek is een overzicht van de hoogtepunten uit de voorbije 20 jaar, met prachtige foto’s en interviews met de protagonisten. Een hebbeding voor de fans.