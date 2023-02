Trek-Segafredo

ANALYSE – STERKTES

Het is gek om te zeggen over een ex-wereldkampioen met zes profseizoenen in de tas, maar het lijkt alsof we in 2022 pas de echte Mads Pedersen zagen. Natuurlijk kan de Deen klassiekers aan, maar als sprinter valt hij nog meer te vrezen: Tourrit gewonnen en zelfs drie keer aan het feest in de Vuelta. Jasper Stuyven heeft niet zijn beste seizoen achter de rug, terwijl velen net hadden gedacht dat zijn overwinning in Milaan-Sanremo in 2021 de Leuvenaar zou bevrijden. Misschien moet ook hij vaker sprinten: op de Champs-Elysées was Stuyven vierde.

VERRASSINGEN

Tien dagen roze trui voor Juan Pedro López waren minder straf dan het feit dat hij niet instortte zodra hij die trui kwijt was. De Spanjaard eindigde als tiende en beste jongere in de Giro. In diezelfde Giro verdiende Natnael Tesfatsion zijn transfer. Landgenoot van Biniam Girmay en een gelijkaardig type. Thibau Nys erfde het fietstalent van zijn vader. Zijn krachtige sprint zal van moederskant komen, want daar was Sven Nys niet meteen een kraan in. Het debuut van Filippo Baroncini, beloftewereldkampioen in Leuven, werd verziekt door pech, maar de kansen zullen keren.

© National

ZWAKTES

In de klassiekers gelijke tred houden met investeringsmachines als Jumbo-Visma: ga er maar aanstaan. Die talloze ereplaatsen uit 2022 vallen niet zo simpel op te waarderen tot overwinningen. Italiaanse journalisten zagen in Giulio Ciccone de opvolger van Vincenzo Nibali. Ciccone besluit zelf dat hij onvoldoende stabiel is voor klassementen. Hij wordt de man van de dappere aanval: zich op achterstand laten rijden en dan uitpakken in een bergrit, wanneer de toppers elkaar beloeren.

DOELEN

Een druk voorjaar voor Pedersen en Stuyven, die samen het Vlaamse werk, de Giro en de Tour afwerken. De Belg zal ietsje vaker werken voor de Deen dan andersom, maar Stuyven maalt daar niet om: het dynamische duo komt goed overeen. Mattias Skjelmose presteert uitstekend in korte rittenwedstrijden: hij won bijvoorbeeld de Ronde van Luxemburg. Dit seizoen trekt hij dat door naar rittenkoersjes die deel uitmaken van de WorldTour: de Ronde van het Baskenland, bijvoorbeeld.

TRANSFERS – IN

Thibau Nys (belofte), Natnael Tesfazion (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mathias Vacek (belofte)

OUT

Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team), Jakob Egholm (Restaurant Suri – Carl Ras), Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling Team), Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling Team)