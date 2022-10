Tricolore weelde

Winst in een grote ronde na 44 jaar wachten, een nieuwe wereldtitel op de weg na de langste regenboogdroogte ooit, zes ritzeges in de Tour en nog tal van andere successen: het wielerseizoen 2022 was voor België een van de beste ooit.

10

Zoveel ritzeges behaalden de Belgen in de drie grote rondes, het hoogste aantal sinds 1985 (toen ook 10): Wout van Aert 3, Jasper Philipsen en Remco Evenepoel elk 2, Thomas De Gendt, Dries De Bondt en Yves Lampaert elk 1.

86

Zoveel UCI-zeges (categorie +1.1/2.1) behaalden Belgische renners in 2022. Een verpulvering van het record van deze eeuw (63 in … 2021).

33

Zoveel jaar was het geleden (vóór Quick-Step met Evenepoel in de Vuelta van dit jaar) dat een Belgische ploeg een grote ronde had gewonnen: ADR won met Greg LeMond de Tour 1989.

4

Zoveel Belgen eindigden in de top tien van de internationale zegestand: 15 (UCI)-overwinningen voor Evenepoel, 9 voor Wout van Aert, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie. Een primeur sinds het FICP-klassement in 1984 werd ingevoerd.

9

Zoveel zeges behaalde de 20-jarige Arnaud De Lie dit seizoen, als de succesvolste Belgische debutant bij de elite sinds Eric Vanderaerden in 1983. Die pakte 13 zeges, waarvan 3 ritten in Vuelta en Tour maar ook 5 kersmis koersen.