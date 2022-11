sterk punt

Het voetbalfeestje in het Parc des Princes dat nog zo mooi begon met een 1-1 stand na 19 minuten, liep eind september niet zo goed af met een rode kaart voor Dylan Bronn en een 5-1-zege voor Brazilië. Voor de rest heeft Jalel Kadri, die na de Afrika Cup werd doorgeschoven van assistent- trainer naar bondscoach, weinig te klagen. Vijf van de zeven wedstrijden werden gewonnen, twee eindigden in een gelijkspel.

zwak punt

Als Hannibal Mejbri binnen afzienbare tijd doorbreekt bij Manchester United, dan zou hij de eerste Tunesiër zijn die het schopt tot wereldster. Degenen die in de historie nog het dichtst bij die status kwamen, zijn Hatem Ben Arfa en Wissam Ben Yedder, maar die kwamen of komen uit voor Frankrijk. Voor de rest is het maximaal Europese subtop bij de Tunesische nationale ploeg.

blikvanger Hannibal Mejbri

Zo van een afstand gezien, in het schijnsel van de stadionlampen, is het net Carlos Valderrama. Het zou flauw zijn Hannibal Mejbri alleen vanwege de haardracht met de geniale Colombiaan van weleer te vergelijken. Nee, de in een voorstadje van Parijs geboren Tunesiër vertoont nog meer overeenkomsten met de spelmaker wiens hoogtijdagen in de jaren negentig lagen.

De negentienjarige Mejbri bezit dezelfde gave om altijd op de juiste plek te staan, draait net zo soepel weg bij tegenstanders, heeft een net zo ontwikkelde techniek om zich uit elke netelige situatie te redden en ontdekt net zo makkelijk het kleinste gaatje in de meest hechte defensie. Waarna in negen van de tien gevallen een pass (of hakje) op maat volgt, of een schot op goal. Het enige verschil is dat Valderrama vooral in zijn nadagen in slowmotion leek te voetballen en Mejbri de dingen meestal in de hoogste versnelling uitvoert. Als de Tunesiër ook niet de moderne uitvoering van de Colombiaan was geweest, dan had hij nu nooit onder contract gestaan bij Manchester United.

© National

Mejbri moet nog wel geduld hebben, verder dan 76 Premier Leagueminuten (en meteen twee gele kaarten) kwam de middenvelder niet. Op huurbasis bij Championshipclub Birmingham City, kort achter die andere door United opgeleide krullenbol (Tahith Chong), moet hij van Erik ten Hag eerst meters maken. Collega Jalel Kadri is minder terughoudend om Mejbri voor de leeuwen te gooien. Sinds zijn debuut op 5 juni 2021 verzamelde de jongeling al achttien interlands. Net als Valderrama draagt hij bij zijn nationale team trots het nummer 10.

© getty

26

Sinds januari 2019 hield Tunesië in 26 van zijn 51 duels de nul. In die tijdspanne slaagden enkel Libië, Algerije (2x), Syrië en Brazilië erin om meer dan twee keer te scoren tegen de Tunesiërs.

Mohamed Ben Othman

Sinds zijn aantreden in het voorjaar van 2020 overtuigde de 32-jarige Mohamed Ben Othman, verantwoordelijke voor de opsporing van jong talent in Europa, onder andere Hannibal Mejbri, Chaïm El Djebali en Yan Valery om voor Tunesië uit te komen. Op zijn 16e speelde hij een jaar bij de U17 van de Brusselse club WS Woluwe, maar door heimwee keerde hij terug naar Tunesië.

62,5

Na acht duels, waaronder kwalificatiematchen voor het WK en de Afrika Cup, zit Jalel Kadri aan een winstpercentage van 62,5% en dat is het op twee na hoogste aantal van alle bondscoaches ooit van Tunesië.