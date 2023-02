UAE Team Emirates

ANALYSE – STERKTES

Geweldenaar Tadej Pogacar won waar hij startte, met twee uitzonderingen: in de Ronde van Vlaanderen en de Tour greep de Sloveen ernaast. Met iets meer tactisch helikopterzicht had dat beter gekund. Zijn al zeer goede team kocht er Jay Vine, Tim Wellens en Adam Yates bij: de plekken in de Tourploeg zullen verdomd duur zijn. UAE vierde de doorbraak van een tweede supertalent: Juan Ayuso stond op het Vueltapodium en is zelfs nog twee jaar jonger dan Evenepoel.

VERRASSINGEN

Pogacar en Ayuso zijn 24 en 20. Het peloton krijgt een hartverzakking als zij nog beteren, maar op basis van hun leeftijd zou het kunnen. Alessandro Covi won de zware laatste bergrit in de Giro. Niemand had daar die dag aandacht voor: in de achtergrond reed Jai Hindley immers Richard Carapaz uit het roze. De veelzijdige Covi finishte in de eerste massaspurt van het jaar in Tour Down Under als vierde, zonder een sprinttrein in steun. Hij kan zijn plan trekken en is op elk terrein goed. Mikkel Bjerg was in de Tour verrassend Pogacars beste helper. Een supertijdrijder bij de jeugd, die blijkbaar kiest voor een carrière in dienst.

© National

ZWAKTES

In de Tour van 2022 viel Pogacars ploeg verbazend licht uit, al was er pech mee gemoeid. Eigenlijk heeft de Sloveen zichzelf in de vernieling gereden, door te koersen alsof de tank nooit leeg raakt. Vol gas geven op de kasseien naar Arenberg en daar 13 seconden aan overhouden… Hij kan de koele blik van ploegleider Allan Peiper, hersteld van een kankerbehandeling, goed gebruiken. UAE telt toprenners die niet geheel gesteund worden als kopman. Ackermann, Trentin, Ulissi en Almeida vinden troost op hun bankrekening.

DOELEN

Pogacar heeft openstaande rekeningen. Wie hem in de Tour of de Ronde van Vlaanderen achter zich houdt, wint. Als je de namen overloopt, dan moet zijn team perfect in staat zijn om een koers als Luik-Bastenaken-Luik lam te leggen. João Almeida in de Giro geeft extra piment. Hij neemt het op tegen Evenepoel, met wie hij botste bij het toenmalige Quick-Step. Vine is in de Giro schaduwkopman. Ayuso richt zich op de rondes van Catalonië en het Baskenland. In het najaar probeert hij de Vuelta te winnen, al kunnen we ons inbeelden dat Pogacar dat ook zal willen, indien zijn Tour tegenvalt.

TRANSFERS – IN

Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Domen Novak (Bahrain Victorious), Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), Michael Vink (Bolton Equities – Black Spoke Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Adam Yates (INEOS Grenadiers)

OUT

Andrés Ardila (Burgos-BH), Alexys Brunel (gestopt), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Fernando Gaviria (Movistar Team), Yousif Mirza (gestopt), Maximiliano Richeze (gestopt), Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), Oliviero Troia (?)