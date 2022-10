Tuur Dens staat voor zijn tweede deelname.

Hoe verliep je eerste zesdaagse en hoezeer kijk je uit naar nummer twee?

Tuur Dens: Ik weet dat er journalisten bestaan die denken dat zesdaagsen doorgestoken kaart zijn, maar ik heb keihard afgezien in mijn eerste Gentse zesdaagse. Er wordt waanzinnig hard gekoerst. Ik leef een beetje met een bang hart toe naar mijn tweede deelname, tegelijk kijk ik er enorm naar uit. Dat publiek! Je kunt zoveel dieper gaan wanneer er vijfduizend man staat te brullen. Zeker in mijn nummers, zoals de baanronde of de 500 meter.

Vorig jaar schrokken de toeschouwers dat ik in sommige nummers al vooraan eindigde. Heel het Kuipke stond aan mijn kant: je voelt dat de fans hopen dat er op termijn opvolgers opstaan voor Iljo Keisse en Kenny De Ketele. Een koers is natuurlijk leuker wanneer er Belgen meestrijden om de zege. Ik weet hoe het is om vanuit de zaal de spanning te voelen van de zesdaagse. Mijn oom en opa gingen elk jaar kijken. Op mijn twaalfde hebben ze mij voor de eerste keer meegenomen. Ik begreep niks van de koers, maar ik vond het prachtig.

Geen angst voor de steile bochten van het Kuipke?

Dens: Gent is een lastige piste. Technisch en erg kort. Het Kuipke vraagt opperste concentratie. Je hebt geen tijd om na te denken en je moet handelen nog voor er een probleem ontstaat. Dat er al bij al weinig gevallen wordt, heeft één reden: de 24 deelnemers zijn van wereldklasse. Ik heb vorig jaar geen angst gehad om te vallen. Een WK, waar je tegenstanders treft die minder stuurvaardig zijn, is gevaarlijker.

Zilver op het WK scratch is je strafste resultaat, maar is ploegkoers je ding?

Dens: Het is niet het nummer dat mij het beste ligt, maar de Belgen hebben er een traditie in, die ik graag voortzet. In de scratch voel ik me als een vis in het water. Op de jeugdkampioenschappen hoorde ik altijd bij de besten. Dat ik die lijn bij de profs doortrek, is voor mij geen verrassing.

Krijgen we op termijn een team Dens-Dens? Je broer Stan is ook een grote belofte.

Dens: Daar hebben we thuis al over gesproken. Ik zou het geweldig vinden, ook al zijn we in principe niet complementair. Stan en ik zijn allebei explosief en dus goed in de korte nummers. Mijn ideale ploegmaat heeft een grote motor en zakt er niet door wanneer de topteams gas geven. Dan moet Stan dat maar leren! (lacht)

Je bent van Rotselaar. Dat associëren we met Rock Werchter.

Dens: Ik ben nog nooit op de festivalweide geweest. De muziek kun je nochtans tot in onze tuin horen, maar Rock Werchter valt in een moeilijke periode, aan het begin van de zomer. Dan is het seizoen in volle gang en heeft een coureur geen tijd om uit te gaan.