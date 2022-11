sterk punt

Bondscoach Diego Alonso, die pas in december vorig jaar overnam van éminence grise Oscar Tabárez, sleepte met een knappe 12 op 12 alsnog een WK-kwalificatie voor Uruguay uit de brand. De 47-jarige Alonso, die twee keer de Champions League in de CONCACAF-zone won, liet een nieuwe wind waaien door La Celeste en is duidelijk wat de ambitie in Qatar betreft: ‘Wij willen wereldkampioen worden.’

zwak punt

Wereldkampioen word je in de eerste plaats met een goeie verdediging. En net daar knelt het schoentje bij Uruguay. Ronald Araújo is twijfelachtig, José María Giménez is niet aan zijn beste seizoen bij Atlético bezig en wat is de 36-jarige Diego Godín nog waard? In doel heeft Fernando Muslera zijn plaats (voorlopig?) moeten afstaan aan Sergio Rochet, op wie het predicaat ‘wereldkeeper’ niet echt van toepassing is.

© National

blikvanger ‘Federico Valverde

‘Fede Valverde is op dit moment top drie van de wereld.’ Na de clásico van vorige maand (3-1-winst voor Real dankzij onder meer een doelpunt van Valverde) was Toni Kroos op Twitter vol lof over zijn Uruguayaanse ploegmaat. ‘Ik heb dan ook de beste meester’, reageerde de immer bescheiden Valverde. Het was al de derde keer in zijn nog jonge carrière dat de onvermoeibare middenvelder de netten deed trillen tegen FC Barcelona.

Federico Valverde begon zijn voetballoopbaan bij C.A. Peñarol, een eersteklasseclub uit de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Naast zijn talent vielen vooral twee zaken op: hij was erg mager en extreem timide. Hij kreeg de bijnaam ‘pajarito’ (vogeltje) omdat hij als pluimgewicht wel leek te vliegen over het veld. In 2015 werd hij met de Uruguayaanse U17 vijfde op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap U17. Met zeven doelpunten in negen wedstrijden voetbalde hij zich op de radar van een aantal Europese topclubs, maar het was Real Madrid dat hem in juli 2016 voor vijf miljoen euro wegplukte bij Peñarol. Toen hij in 2017 vierde werd met Uruguay op het WK U20, ontving hij de Zilveren Bal – de Gouden Bal was voor Dominic Solanke van wereldkampioen Engeland.

© getty

In het seizoen 2017/18 leende Real Valverde een jaartje uit aan Deportivo La Coruña, om hem in de seizoenen daarop met mondjesmaat te brengen in het eerste elftal. Aanvankelijk kon hij niet opboksen tegen de Heilige Drievuldigheid Kroos-Casemiro–Modric, maar onder Ancelotti brak de Uruguayaan definitief door. En o ja, tegenwoordig wordt Valverde niet meer ‘pajarito’ genoemd, maar ‘halcón’ (havik). Terecht!

© belgaimage

77

Luis Suárez scoorde tot nog toe zeven keer voor Uruguay op een WK. Dat is er nog altijd één minder dan Óscar Míguez, die Uruguayaans recordhouder is met vijf goals op het WK 1950 en drie op dat van 1954. Tandje bijsteken, Luis!

Diego Alonso

Bondscoach Diego Alonso (47), een ex-spits die onder meer bij Valencia, Atlético Madrid en Málaga voetbalde, kreeg tijdens zijn carrière de bijnaam ‘de tornado’. Julio Ribas, zijn eerste trainer, noemde hem zo omdat hij niet alleen goals maakte maar ook graag verdedigers ambeteerde.

4

Op het shirt van Uruguay staan vier sterren. Toch won het slechts twee keer het WK: in 1930 en in 1950. Maar de Uruguayanen tellen er ook de twee olympische titels, van 1924 en 1928, bij. Twee plus twee is vier.