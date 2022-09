Van de Anderlechtchouchou tot de hemelbestorming van Antwerp: wat leest u in de nieuwe Sport/Voetbalmagazine?

Vrijdag ligt de nieuwe Sport/Voetbalmagazine in de winkel. Wat staat daar zoal in?

De beker met de grote oren, de meest begeerde clubtrofee ter wereld, spreekt tot de verbeelding. Wat is de succesformule om die in de wacht te slepen? Sport/Voetbalmagazine zocht het voor u uit. Daarnaast blikken we terug op tien memorabele prestaties van Belgische clubs op het kampioenenbal. Er is ook een document over Club Brugge dat als enige Belgische club ooit de finale van de Europacup I, de voorloper van de CL, speelde.

In het nieuwe nummer kijken we ook over de grenzen. Aan de hand van een interview met Julian Nagelsmann, de trainer van Bayern München die in zijn tweede seizoen bij de recordkampioen andere accenten wil leggen. En een verhaal over FC Barcelona dat de financiële trukendoos openhaalt om sportief te oogsten.

Verder is er natuurlijk aandacht voor onze eigen Jupiler Pro League. We spraken uitgebreid met Fábio Silva, de nieuwe chouchou van het Anderlechtpubliek. Er is ook een diepgaande babbel met Christian Burgess, de ‘Vegan Jesus’ van Union die zowel op als naast het veld een rolmodel wil zijn. Bernd Storck legt in een interview uit hoe hij nu bij Eupen, zijn vierde Belgische club, zijn trainersfilosofie probeert door te drukken. Er is een verhaal over hoe Antwerp in geen tijd weer een gevestigde waarde aan de top van het Belgische voetbal geworden is. En wist u dat de Amerikanen de grootste groep buitenlandse investeerders in het Belgische voetbal geworden zijn? Hoe komt dat? Wij trokken op onderzoek uit.

Dat en nog veel meer vind je deze maand in het nieuwe nummer van Sport/Voetbalmagazine.