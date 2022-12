Vanaf vrijdag in de winkel: de eindejaarsspecial van Sport/Voetbalmagazine

In het laatste nummer van 2022 blikken we terug op een bijzonder voetbaljaar.

Ex-bondscoach Roberto Martínez vertelt aan Imke Courtois in een exclusief interview wat er volgens hem is misgegaan op de wereldbeker. ‘Ik had het gevoel dat we pas tegen Kroatië klaar waren dit WK.’

Toby Alderweireld die wél bij de Rode Duivels blijft, nam twee uur de tijd om u te spreken over zijn leven en werk.

Onze correspondent ter plaatse toont hoe Qatar ook tijdens het tornooi zijn lelijke achterkant liet zien.

De medewerkers van Sport/Voetbalmagazine hebben de strafste voetbalbeelden van 2022 voor u uitgekozen.

Red Flames-revelaties Nicky Evrard en Sari Kees vertellen over hun historische EK.

En met Union-coach Karel Geraerts overlopen we het opmerkelijke voetbaljaar en blikken we vooruit op 2023.

Veel leesgenot en alvast een gezond en sportief jaar gewenst, namens de hele redactie!