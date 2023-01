Vanaf woensdag te koop: de 50e special van Sport/Wielermagazine

Voor het tweede jaar op rij pakt Sport/Wielermagazine uit met vier nummers. Te beginnen met de traditionele gids doorheen het nieuwe seizoen, het vijftigste nummer in de geschiedenis van dit blad.

In februari 2004 verscheen de allereerste Wielergids van dit magazine, als leidraad voor het nieuwe seizoen. Toen met Peter Van Petegem op de cover, als dé Belgische topper na zijn dubbelslag Ronde van Vlaanderen/Parijs-Roubaix.

Negentien jaar later viert Sport/Wielermagazine een jubileum, met de vijftigste wielerspecial sinds dat eerste nummer in 2004. Deze keer sieren Remco Evenepoel, Wout van Aert én Lotte Kopecky de voorpagina – tekenend voor de weelde van het Belgische wielrennen.

Nooit voorheen schenen de spotlights dan ook feller op de regerende wereldkampioen en op de jongste groenetruiwinnaar. Daarom brengen we met concrete data hun populariteit in kaart, in zowel binnen- als buitenland.

Hoe Evenepoel en Van Aert in 2023 óp de fiets zullen presteren, bespreken José De Cauwer (73) en Benji Naesen (25) in de traditionele grote voorbeschouwing op het seizoen.

Ze verschillen qua leeftijd bijna een halve eeuw, maar de cocommentator van Sporza en de ‘content creator’ van onder meer de zeer populaire Lanterne Rouge Cycling Podcast zijn even gek van het wielrennen. Het belet hen niet om rechttoe-rechtaan hun mening te geven over de verhoudingen tussen de Belgische en buitenlandse vedettes van vandaag.

Bekijk hier de 50 covers.

Waals duo

Een daarvan is Mathieu van der Poel. Zijn jarenlange ploegleider Christoph Roodhooft blikt in vijf schakelmomenten terug op diens carrière, met tal van nieuwe anekdotes die inzicht bieden in de weerbaarheid van MvdP.

Een nieuwe ster die vorig jaar, met zijn historische zege in Gent-Wevelgem, aan de wielerhemel verscheen, is Biniam Girmay. In zijn weg naar de top wordt de Eritreeër bijgestaan door zijn coach Ioannis Tamouridis. De Griek belicht uitgebreid de fysieke en mentale capaciteiten van zijn poulain, die dit jaar weer mikt op zeges in het voorjaar, en voor het eerst in de Tour.

Verder hadden we een exclusief dubbelinterview met de pas gepensioneerde Philippe Gilbert en zijn Waalse opvolger Arnaud De Lie – al heeft de boerenzoon qua lichaamsbouw meer weg van Tom Boonen. Met de ploeg van De Lie, Lotto-Dstny, trokken we ook op stage, om te kijken of de noodzakelijke cultuurverandering zich daar al heeft voltrokken.

De Waal is ook een van de gezichten van de jonge twintigers die de zeges aan elkaar rijgen. Daardoor proberen ook steeds meer WorldTourploegen renners op heel jonge leeftijd te strikken en op te leiden. We analyseren daarom die ‘War for Talent’.

De keiharde, rauwe realiteit van het wielerbestaan komt ook aan bod in een emotioneel gesprek met Timothy Dupont, de renner die vorig jaar in heel korte tijd zijn vader en beide schoonouders verloor en lang zocht naar een nieuw contract.

Kopecky nog beter

Natuurlijk vergeten we de vrouwen niet. Analiste Marijn de Vries laat haar licht schijnen op het komende wielerseizoen. Met name op Lotte Kopecky, van wie de Nederlandse ex-renster verwacht dat die nog een stapje vooruit zal zetten. Daarnaast hadden we ook een gesprek met Lorena Wiebes, de beste sprintster van het vrouwenpeloton en de nieuwe ploeggenote van Kopecky bij SD Worx.

Dat alles wordt aangevuld met een retroverhaal over de 75e verjaardag van de Challenge Desgrange-Colombo, het eerste regelmatigheidsklassement in het wielrennen, en met vier portretten van verrassende winnaars van monumenten.

Het hart van de Wielergids is het jaarlijkse dossier met daarin de kalender (m/v) van 2023, de analyses van alle WorldTourteams en de gegevens van hun renners (plus die van de Proteamcoureurs). Inclusief ook een overzicht van alle WorldTourploegen bij de vrouwen, en (voor het eerst) van de Belgische Proteams.

Vier nummers

Opnieuw een onmisbare leidraad dus doorheen het nieuwe wielerseizoen. En voor het tweede opeenvolgende jaar het eerste nummer uit een reeks van vier die Sport/Wielermagazine uitbrengt. Met naast deze Wielergids ook een Girogids, een Tourgids en een herfstgids, als terugblik op het wegseizoen en als vooruitblik op het veldritseizoen.