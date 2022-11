sterk punt

Als we volledig zouden afgaan op de FIFA-ranking, heeft Amerika een beter elftal dan Servië en Senegal. Hoe dan ook, Gregg Berhalter beschikt over een selectie die bulkt van het talent. Met onder anderen Yunus Musah (19), Sergiño Dest (21), Brenden Aaronson (21), Tyler Adams (23), Giovanni Reyna (19), Ricardo Pepi (19) en ook nog altijd Weston McKennie (24) en Christian Pulisic (24) heeft Team USA sowieso de toekomst.

zwak punt

De Amerikanen kunnen dit wintertoernooi verrassen. De mix van Amerikaanse bravoure en onverzettelijkheid met de aanwezige potentie kan hen ver brengen. Maar hoogstwaarschijnlijk (nog) niet zo ver als de echte topploegen die ook nog over ervaring en spelintelligentie beschikken, eigenschappen die uiteindelijk altijd het verschil maken op het hoogste niveau.

blikvanger Christian Pulisic

In het zuiden van Pennsylvania, op drie uur rijden van New York, ligt een wel heel bijzonder plaatsje. Het telt nog geen 14.000 inwoners, maar er is een pretpark, er is een chocoladewereld waarin je hopeloos kunt verdwalen en de straatlantaarns langs de hoofdstraat, Chocolate Street genaamd, zijn in de vorm van snoepjes. Alsof een fantasie van Roald Dahl tot leven is gekomen. En Sjakie van de chocoladefabriek blijkt ook echt te bestaan.

Christian Pulisic werd geboren en grotendeels getogen in het stadje Hershey, in 1903 gesticht voor de arbeiders van de gelijknamige en ’s werelds grootste chocoladeproducent. Daarna beleefde hij net zulke ongelooflijke avonturen. Alleen niet in de chocoladefabriek. Hoewel hij zich later zakelijk zou verbinden aan The Hershey Company, trok hij al heel jong in zijn eentje de wijde wereld in.

Pulisic wordt gezien als een van de grootste voetbaltalenten die de Verenigde Staten ooit hebben voortgebracht, op zijn veertiende belandde hij al in de nationale U17. Hetzelfde jaar mocht hij op stage komen in Eind- hoven. Op zijn vijftiende liep hij opnieuw een weekje mee bij PSV, dat alleen nog moest wachten op zijn zestiende verjaardag om hem te kunnen contracteren. Maar toen was daar ineens Borussia Dortmund, dat hem vier jaar later voor 64 miljoen euro verkocht aan Chelsea. Pulisic is in Londen nog altijd geen vaste basisspeler, maar had wel degelijk zijn aandeel in de Champions Leaguewinst van 2021. Nu moet en zal hij vlammen met Team USA in Qatar, het volgende hoofdstuk in zijn jongensboek.

75

De VS waren er voor het laatst bij op een WK in 2014 en van dat team is DeAndre Yedlin de enige overlevende. Met 75 wedstrijdoptredens is Yedlin de speler met de meeste caps van de selectie.

Gregg Berhalter

Bondscoach Gregg Berhalter vormde in het seizoen 2001/02 bij Crystal Palace een paar keer een verdedigingsduo met Kit Symons, assistent-trainer bij tegenstander Wales. In juni 2002 werd Berhalter de eerste speler van Crystal Palace die een WK-wedstrijd speelde.

5

De wedstrijd tegen Honduras was de enige van zeven verplaatsingen die de VS winnend konden afsluiten tijdens de kwalificatieronde. In hun laatste drie WK-kwalificatiecampagnes pakte Team USA zelfs een schamele vijf overwinningen in 23 duels.