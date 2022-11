sterk punt

Vooral in zijn laatste jaren in Madrileense dienst speelde Gareth Bale natuurlijk vaker niet dan wel. Begrijpelijk dus dat hij afgelopen zomer koos voor een club (Los Angeles FC) waar hij ritme kan opdoen richting het laatste toernooi waar hij wil schitteren. Tijdens Euro 2016 (drie goals en de 1/2 finale) en Euro 2020 (twee assists en 1/8 finale) bleek waartoe Bale in staat is als hij alles opzijzet om te presteren.

zwak punt

Bale is ook meteen de zwakte van Wales. Want hoewel de ploeg in elke linie over aardig wat kwaliteit beschikt, is ze wel erg afhankelijk van de eeuwige topscorer. In de halve finale van de play-offs om een WK-ticket verzorgde hij de gehele Welshe productie tegen Oostenrijk (2-1) en in de eindstrijd tegen Oekraïne tekende hij voor de assist op het eigen doelpunt van Andrij Jarmolenko (1-0).

blikvanger Brennan Johnson

De gouden generatie die in 2016 een einde maakte aan 58 jaar zonder eindronde en ten koste van onder meer de Belgen meteen doorstootte naar de halve finale van het EK in Frankrijk, begint op leeftijd te raken. Nationaal icoon Gareth Bale telt inmiddels 33 lentes en is met zijn transfer naar Los Angeles FC in de kantlijn van het internationale voetbal terechtgekomen. Aaron Ramsey speelt op zijn 31ste in de subtop van de Franse Ligue 1, Joe Allen op zijn 32ste in het Championship en Chris Gunter (33) is zelfs afgedaald naar League Two, het vierde niveau van Engeland. Keeper Wayne Hennessey is 35 en reserve bij Nottingham Forest, de grillige spits Hal Robson-Kanu zoekt op zijn 33ste al een poosje naar een nieuwe werkgever en de boegbeelden Ashley Williams en Joe Ledley zijn gestopt.

© National

Gelukkig heeft bij Wales zich het ene na het andere talent aangediend, waardoor het in staat was zich voor de tweede keer in de geschiedenis te kwalificeren voor een mondiale eindronde. Bale vervulde weliswaar de absolute hoofdrol in de play-offs, maar dankzij met name Daniel James (24), Neco Williams (21), Ethan Ampadu (22), Joe Rodon (24), Harry Wilson (25) en Brennan Johnson (21) is Wales nog immer Europese subtop. Johnson komt uit de opleiding van Nottingham Forest, is technisch begaafd, makkelijk wendbaar en snel, waardoor hij bij de kersverse Premier Leagueclub nog altijd een vaste basisklant is, ondanks de vele aankopen die daar sinds de promotie zijn gedaan. Met Wales staat de voormalige Engels jeugdinternational, die in de Nations League scoorde tegen zowel België als Nederland, voor zijn eerste grote toernooi.

104

Op 29 november ontmoet Wales buurland Engeland voor de 104de keer. Na Schotland (107 duels) is Engeland het team waar Wales het meeste tegen uitkwam in zijn geschiedenis.

Chris Gunter

Centrale verdediger Chris Gunter was in 2021 de eerste Welshman die de kaap van de 100 caps rondde. Na 25 duels in de Premier League met Tottenham Hotspurs en Reading, 436 duels in de Championship en 54 duels in de League One speelt de dertiger sinds dit seizoen bij de Engelse vierdeklasser Wimbledon.

1958

Wales is er voor het eerst in 64 jaar bij op een WK-eindronde. Tijdens de vorige deelname werd het pas in de kwartfinales uitgeschakeld tegen de latere winnaar Brazilië.