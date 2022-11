Welkom in de KDB-zone

Om zijn gevoel voor de assist te ontleden, duiken we met cijfers en oog voor detail in de lievelingszone van Kevin De Bruyne. Verfijnd bij Manchester City zullen ook de Rode Duivels er in Qatar volop op rekenen.

Het Engelse voetbal ging eerst overstag. In de Amerikaanse NBA had het massale gebruik van data de afgelopen jaren een grote verandering teweeggebracht in de shot zones. Er werden sleutelposities op het parket vastgelegd vanwaar de kans het grootst was om te scoren met een driepunter. Nadat data ook hun weg vonden naar de Premier League, had dat tot gevolg dat er steeds minder afstandsschoten afgevuurd werden, toch lange tijd het handelsmerk van het Britse voetbal. Onder invloed van statistici, die het spel zo efficiënt mogelijk proberen te maken, werden bepaalde zones op het veld nauwkeurig onder de loep genomen door trainers. En dan is Pep Guardiola natuurlijk op de afspraak. Als geen ander wil hij de plaatsen vinden die de tegenstander het meest pijn doen, om daar vervolgens de man met de meest precieze voeten te laten voetballen: Kevin De Bruyne.

© GETTY

Lange tijd deed KDB zo’n beetje waar hij zin in had op de linkerflank, waar hij zijn eerste baltoets al meteen richting doel van de tegenstander oriënteerde. Maar zijn Catalaanse coach heeft De Bruyne stelselmatig naar de andere kant van het terrein geduwd. Op rechts kan de Rode Duivel zijn effectvolle voorzetten in de rug van de verdedigers droppen zonder dat de doelman erbij kan. Dan gaan telkens alle alarmbellen bij de tegenstander af. Met dat wapen liet hij in het verleden al Sergio Agüero en Raheem Sterling scoren, maar met Erling Haaland in de ploeg is het echt een massavernietigingswapen geworden.

© GETTY

De beste voorzet ter wereld in de voet hebben is niet voldoende, je moet hem ook kunnen gebruiken in de ideale omstandigheden. De Bruyne heeft niet de kwaliteiten van een flankspeler die met een dribbel en een versnelling een mannetje kan uitschakelen. Guardiola en KDB bedenken dus choreografieën om ruimte te creëren vóór de Belg de bal in de voeten krijgt. Om onvoorspelbaar te blijven bestaan er twee bewegingen, in functie waarvan de ex-Genkspeler een paar stappen vooruit of achteruit zet. Zo wordt hij ofwel aangespeeld in de rug van de verdediging ofwel hoger op het veld nadat de voorafgaande pass de defensieve linie van de tegenstander achteruit heeft doen wijken. De Bruyne is vooral actief in wat specialisten de pocket zones noemen. Die liggen in het verlengde van de lijn van de grote rechthoek. Dat is geen toevallige keuze, want statistische studies tonen aan dat een voorzet veel vaker in de netten belandt wanneer hij vertrekt van de lijn van de grote rechthoek dan van de zijlijn. In tegenstelling tot de flankspelers die vanop hun vleugel naar binnen knijpen om daar te belanden, komt De Bruyne in zijn lievelingszone vanaf het centrum, een beweging die de tegenstander vaak verrast.

De beste assistgever te wereld zijn, dat is niet alleen een kwestie van magische voeten, vista en instinct. Het is ook een verhaal van details. Het zijn dus niet alleen de spitsen die op het goeie moment op de goeie plaats moeten zijn.