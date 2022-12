Vincent Kompany schreeuwt zijn vreugde uit. De fans van Burnley juichen mee; Vitinho, ex-speler van Cercle Brugge, lacht langs de zijlijn. Toen Kompany vorige zomer bekendmaakte dat hij coach zou worden van een ploeg uit de Championship, vroegen velen zich af wat hij daar in godsnaam ging doen. Maar kijk, de 36-jarige ex-Rode Duivel gooide de speelstijl van The Clarets helemaal om en stuwde het team naar de top van het klassement. Yes, he can!