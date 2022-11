sterk punt

Veel energie op het middenveld was altijd het handelsmerk van Zuid-Korea, terwijl het verdedigend steevast afzien was op WK’s. Door de spectaculaire doorbraak van Min-jae Kim zou dat probleem deels opgelost kunnen zijn. Min-jae Kim is sinds het begin van het seizoen een vaste waarde in de solide achterhoede van Napoli. Gekoppeld aan de ervaren Young-gwon Kim moet hij voor zekerheid zorgen in de defensie.

zwak punt

De Aziatische Rode Duivels worstelen al langer met efficiëntie voor doel. Het was al de achilleshiel tijdens het WK in 2018, waarin weliswaar van Duitsland gewonnen werd, en het bleek eens te meer tijdens de kwartfinale van het jongste Aziatische kampioenschap (2019). Daarin werd een onmondig Zuid-Korea met 1-0 verslagen door Qatar.

blikvanger Heung-min Son

Je zou kunnen denken dat hij allergisch is voor de spotlights. Vaststaat dat er over Heung-min Son te weinig gesproken wordt. Zelfs nadat hij vorig seizoen topscorer werd in de Premier League – een titel die hij deelde met Mohamed Salah, die in tegenstelling tot Son de strafschoppen voor zijn rekening nam – stond hij niet lang in de schijnwerpers. Hetzelfde verhaal toen hij in 2020 de FIFA Puskas Award (internationale prijs voor het mooiste doelpunt van het jaar) won voor zijn fantastische run over 80 meter tegen Burnley. Geen enkele bekroning of prestatie lijkt groot genoeg voor de media om hem met meer egards te behandelen dan het eerder bescheiden ‘beste speler van Azië’.

© National

Zijn cijfers spreken nochtans voor zich. Samen met Harry Kane vormt hij een van de meest gevreesde duo’s in de geschiedenis van de Premier League. Het gepast afhaken van de spits van de Engelse nationale ploeg zorgt ervoor dat Son de diepte kan ingestuurd worden, waar hij met zijn snelheid en torinstinct dodelijk efficiënt is. De oud-speler van Hamburg en Leverkusen maakte vorig seizoen voor het tiende jaar op rij meer dan tien doelpunten. Om precies te zijn: Son scoorde maar liefst 202 keer in één decennium!

Zelfs in zijn eigen vaderland werden Sons prestaties niet helemaal naar waarde geschat. Hij moest Zuid-Korea de overwinning schenken op de Aziatische Spelen van 2018 om de status van nationale held te verwerven én vrijgesteld te worden van een twee jaar lange militaire dienstplicht. Twee jaar werd omgezet naar een basistraining van drie weken. Ook daarin behoorde hij naar verluidt tot de top en blonk hij uit op de onderdelen mentale weerbaarheid en schieten. In de pas lopen is voor Son dan ook een gewoonte.

16

Tijdens het WK van 1954 in Zwitserland incasseerde Zuid-Korea zestien doelpunten. Dat is het (negatieve) record qua aantal tegengoals op één WK.

Het WK 2018

Door op het WK 2018 van Duitsland te winnen, zorgde Zuid-Korea ervoor dat Mexico zich kwalificeerde voor de 1/8 finales. Het leidde tot een spontaan feestje aan de Zuid-Koreaanse ambassade in Mexico.

Karamel

Toen ze van het WK 2014 zonder overwinning naar hun land terugkeerden, kregen de Taeguk-krijgers karamel naar hun hoofd geslingerd, de grootst mogelijke vernedering volgens de Zuid-Koreaanse traditie.

© getty