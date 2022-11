sterk punt

Met slechts twee tegendoelpunten in acht wedstrijden pakte Zwitserland in de voorrondes de groepszege ten nadele van Europees kampioen Italië. Het bewijs van een solide verdediging, het handelsmerk van de ploeg. In doel staat de uitstekende Yann Sommer en voor hem wordt de defensie geleid door Manuel Akanji, in september voor 20 miljoen euro door Manchester City weggekocht bij Borussia Dortmund.

zwak punt

Hoewel het debuut van de krachtige Breel Embolo veelbelovend was en het einde leek in te luiden van de grote ‘droogte’, is Zwitserland sinds het afscheid van de vermaarde goalgetter Alexander Frei nog altijd op zoek naar een afwerker. Ondanks enkele opvallende prestaties is Haris Seferovic nooit uitgegroeid tot een garantie voor doelpunten. Een trefzekere spits blijft een hiaat bij de Zwitsers.

blikvanger Granit Xhaka

Wie zich de nationale ploeg van Zwitserland voor de geest haalt, ziet wellicht het beeld van de gespierde dijen van Xherdan Shaqiri. De echte leider van de ploeg speelt echter een rijtje lager. Samen met een verwoestende linker heeft Granit Xhaka nog iets gemeen met zijn landgenoot: de mogelijkheid om een nieuw nationaal record te vestigen. Tot dusver slaagde nog geen enkele Zwitser erin om tijdens drie verschillende WK’s te scoren. Zowel Shaq als Xhak deed de netten al trillen in Brazilië en Rusland. In Qatar kunnen ze hun tripel vervolledigen. Het zou een mooie bekroning zijn voor beide spelers, van wie de carrière er de jongste maanden heel anders uitzag. Shaqiri trok de Atlantische Oceaan over om in de laatste rechte lijn van zijn loopbaan nog wat voor entertainment te zorgen bij Chicago Fire. Xhaka schudde de twijfels af die al sinds zijn debuut bij Arsenal over hem bestaan en ontpopte zich tijdens de spectaculaire competitiestart van de Gunners tot een van de absolute sterkhouders.

In de zomer van 2021 stond hij nog dicht bij een vertrek toen José Mourinho doordrukte om hem naar AS Roma te lokken, maar ondertussen is Xhaka een onmisbare schakel in het hart van het dynamische elftal dat Mikel Arteta in Noord-Londen op de mat brengt. Toen de Spaanse trainer het roer overnam in het Emirates Stadium stonden de koffers van Xhaka nochtans klaar. Op het einde van het tijdperk Unai Emery werd de Zwitser immers door de eigen supporters zwaar op de korrel genomen. Uiteindelijk raakte hij overtuigd om te blijven, eerst voor zes maanden maar nu is hij niet meer weg te denken op het middenveld van Arsenal. In het jonge elftal van de Gunners is granieten Granit de ervaren gids en leider.

2

De wedstrijd tegen Kameroen zal pas de tweede zijn waarin Zwitserland het op een WK-eindronde tegen een Afrikaans land opneemt.

Vijf op een rij?

Zowel in Brazilië (WK 2014) als in Frankrijk (EK 2016) en in Rusland (WK 2018) bereikte Zwitserland de achtste finales. Op het EK in 2021 geraakte het zelfs tot in de kwartfinales. Gaat het voor de vijfde keer op rij de eerste ronde overleven?

4

Met zijn vier doelpunten op een WK-eindronde is Xherdan Shaqiri twee eenheden verwijderd van het Zwitserse record. Josef Hügi scoorde zes keer tijdens het WK van 1954 in eigen land.