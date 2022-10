WK-koorts: 5 tips om ook bij je partner te scoren tijdens de spannendste voetbalperiode van het jaar

Nu het WK stilaan maar zeker dichterbij komt, staat die periode allicht al helemaal geblokkeerd in jouw agenda. Je kent mogelijks de verschillende poules al vanbuiten en misschien heb je zelfs al plannen gemaakt met vrienden om samen voetbal te (gaan) kijken. Maar hoe zorg je ervoor dat je, naast anderen te zien scoren op het grote scherm, ook zelf blijft scoren bij je lief? EasyToys to the rescue!

Je kreeg vast weleens naar je hoofd geslingerd dat je je partner verwaarloosde tijdens belangrijke voetbalmatchen. Maar wat als we jou vertellen dat je optimaal kan genieten van die match, maar ook van elkaar? Die twee kunnen namelijk perfect hand in hand gaan. Hoe? Lees hieronder de vijf gouden tips en pas ze toe tijdens de WK-gekte.

1. Een goede opwarming is het halve werk

Net als voor een voetbalmatch, is opwarming hier van cruciaal belang. Praat in aanloop naar het WK al eens over je voetbalkijkplannen met je partner. Leg haar uit waarom je de matchen zo belangrijk vindt en waar je ze wil gaan kijken. Het is een torenhoog cliché, maar communication is key. Het is goed mogelijk dat je vriendin helemaal geen interesse heeft in voetbal, maar ze wil vast wel weten waar jij die periode mee bezig bent… en dan valt ze op z’n minst niet uit de lucht wanneer jij in vlammenplunje de deur uit wandelt.

© Getty Images

2. Broodnodige een-tweetjes

Vergeet bij het overlopen van je plannen ook haar niet te integreren. Zit op avonden dat er geen match gespeeld wordt niet de hele avond analyses te bekijken voor tv of online de komende opstellingen op te zoeken, maar spreek af om samen iets lekkers te gaan eten of iets leuks te doen. Een relatie is geven en nemen, ook tijdens het WK! Zo vermijd je daarenboven spanningen en kan je je wanneer het nodig is volledig focussen op de wedstrijden.

3. Verlengingen

Als je heel wat avonden in je agenda blokkeert voor het voetbal, is het aangewezen om de momenten die jullie wel samen spenderen, zo uitgebreid mogelijk te maken. Maak écht tijd voor haar en geniet van jullie momenten samen. Probeer daarbij niet aan de match van de komende dag te denken en zit zeker niet op je gsm.

© Getty Images

4. Penalty’s trappen

Als je haar tijdens deze periode eens goed in de watten wil leggen, is het aangewezen om eens iets anders te doen met elkaar. Beperk je niet tot dat cafeetje waar jullie doorheen het jaar ook vele uren zitten, maar plan leuke dingen in en zorg eens voor een verrassing. Ga samen naar de sauna of probeer een leuke sport uit. Wie weet leren jullie op die manier nog meer gezamenlijke interesses kennen.

© Getty Images

5. Binneuuuuh!

En de allerbeste tip is ongetwijfeld deze laatste. Bij verrassende activiteiten hoort ook experimenteren op andere vlakken… tussen de lakens bijvoorbeeld. Verras je vriendin extra in bed door eens een spannend, verruimend spelletje of seksspeeltje te integreren. Als je haar ziet genieten, zal je er ook zelf met volle teugen van genieten. Of wat dacht je van beginnend experimenteren met bondage? Tast elkaars grenzen af en ontdek nieuwe genotsplekjes bij elkaar. Geen idee waar eerst te zoeken? Begin al eens op EasyToys.be, daar vind je de allerbeste inspiratie. Veel scoorplezier!

© Getty Images

Meer tips en inspiratie? Surf naar EasyToys.be.