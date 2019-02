Ook Patrick Janssens en Roger Lambrecht verhoord in voetbalschandaal

Bij de gecoördineerde actie in het voetbalfraudedossier zijn dinsdag en woensdag onder meer Roger Lambrecht, voorzitter van Sporting Lokeren, en Patrick Janssens, ex-CEO van KRC Genk, verhoord. Dat vernam Belga uit goede bron. De Limburgse onderzoeksrechter had diverse huiszoekingen en de verhoren van zestien personen bevolen. De actie vloeide voort uit verklaringen die spijtoptant Dejan Veljkovic had afgelegd.

