Met AA Gent, Antwerp en RSC Anderlecht staan er donderdagavond drie Belgische teams voor hun heenwedstrijden in de Play-offrondes van de Europese bekercompetities. De terugwedstrijden staan volgende week op het programma, de winnaars stoten door naar de groepsfases.

AA Gent moet als Bekerwinnaar pas in de laatste voorronde van de Europa League aan de slag en kreeg met het Cypriotische Omonia Nicosia de op papier makkelijkste tegenstander voorgeschoteld. "Cypriotische ploegen zijn moeilijk te bekampen", waarschuwde coach Hein Vanhaezebrouck woensdag. "Ik herinner me de match tegen Famagusta nog heel goed", stelde de AA Gent-coach. "Thuis wonnen we op verdiende wijze. Daar wilden wij ook de drie punten bemachtigen, maar kregen we te maken met een agressieve tegenstander en was er weinig ruimte. En dan is er nog de warmte en het publiek dat redelijk fanatiek is."

De lastigste tegenstander kwam er voor competitieleider Antwerp uit de bus. In de laatste voorronde van de Conference League staan ze in Istanboel tegenover Basaksehir. Bij de club van de Turkse president Erdogan speelt Rode Duivel Nacer Chadli, net als oude bekenden Lucas Biglia en Stefano Okaka (beiden ex-Anderlecht), Ahmed Touba (ex-Club Brugge en -OHL) en de Duitse oud-international Mesut Özil. Chadli is evenwel niet speelklaar en zit bijgevolg niet in de selectie. Basaksehir werd vorig seizoen vierde in de Turkse Süper Lig.

Vijf jaar geleden schakelden ze Club Brugge uit in de derde voorronde van de Champions League. Met vier op zes begonnen ze degelijk aan het nieuwe seizoen, in eigen land staat Antwerp na vier speeldagen nog als enige met het maximum van de punten. Anderlecht hoopt dan weer voor het eerst sinds het seizoen 2018-2019 en de weinig memorabele Europa League-campagne tegen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb en Spartak Trnava nog eens de groepsfase van een Europese bekercompetitie te bereiken. Nadat paars-wit in de vorige ronde geen problemen kende met het nietige Estse Paide, wacht donderdagavond in de heenwedstrijd van de Play-offronde van de Conference League met het Zwitserse Young Boys een serieuze test. Young Boys eindigde het voorbije seizoen op de derde plaats in de Zwitserse hoogste afdeling. In de Champions League pakte het team 5 punten in een poule met Manchester United, Villarreal en Atalanta. Dit seizoen staan ze na 5 speeldagen alleen aan de leiding. "De uitdaging is groot, zeker omdat RSC Anderlecht zich al te lang niet wist te kwalificeren voor de groepsfase van een Europese competitie. Ook voor deze spelersgroep is deze wedstrijd een uitdaging en is het behalen van de groepsfases een belangrijk doel", vertelde coach Felice Mazzu woensdag tijdens het persmoment.

Na enkele bijzonder magere jaren op het Europese toneel, is ons land vanaf komend seizoen zijn rechtstreekse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League kwijt. Daarvoor wordt de landenranking van 2022 gebruikt en in die vijfjarige coëfficiënt viel het uitzonderlijke seizoen 2016-2017 weg, toen er vijf Belgische clubs in de Europese groepsfases zaten, drie Belgische clubs (Anderlecht, AA Gent en Racing Genk) in de achtste finales van de Europa League, en na een onderonsje tussen Genk en Gent nog twee teams (Genk en Anderlecht) in de kwartfinales. België zakte zo naar de dertiende plaats, waardoor de toekomstige landskampioen in het kampioenenspoor van de play-offronde zal terechtkomen, op voorwaarde dat de CL-winnaar zich ook via de eigen competitie plaatst voor het kampioenenbal en dat is nagenoeg altijd het geval. Om een verdere terugval te voorkomen, is het dus aan de Belgische teams om zo veel mogelijk punten te sprokkelen in de Europese competities, opdat er in het seizoen 2024-2025 weer een rechtstreekse CL-deelnemer zal zijn.

Vanaf dat seizoen wordt het kampioenenbal verder uitgebreid tot 36 teams, met een stevige hertekening van het format en een doorgedreven groepsfase. Het is dan zaak om van de partij te zijn. In de voorlopige landenranking van 2023 is ons land onder meer dankzij de gesprokkelde punten van Union, Antwerp en Anderlecht over het geschorste Rusland, Oekraïne en Servië naar de tiende plaats geklommen, op een zucht van nummer negen Oostenrijk. Voordeel daarbij is dat Servië reeds twee van zijn vier gekwalificeerde teams zag sneuvelen, ook al komt het leeuwendeel van de punten jaarlijks van Rode Ster en Partizan. Met Club Brugge rechtstreeks geplaatst in de Champions League en vicekampioen Union via een uitschakeling in de CL-voorrondes in de Europa League, zijn momenteel nog alle Belgische teams actief in Europa en komen er straks sowieso nog punten bij.

