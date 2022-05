AA Gent heeft de koppositie heroverd in de Europe play-offs. De Buffalo's haalden zaterdag een achterstand op bij Charleroi: 1-3. Adem Zorgane zette in de 45e minuut een penalty om voor de Carolo's. Darko Lemajic (54., 61.) en Michael Ngadeu (67.) keerden het tij.

Bij de bekerwinnaar zat coach Hein Vanhaezebrouck niet op de bank. Hij was net als aanvoerder Vadis Odjidja geschorst. In de eerste helft kregen de supporters weinig kansen te zien. Een vroeg afstandsschot van Bessilé belandde op de vuisten van Roef. Tissoudali, bij AA Gent opnieuw van de partij na een lichte blessure, besloot in het derde kwartier vanuit een scherpe hoek op Koffi. Beide teams leken met een brilscore te gaan rusten, tot ref Lambrechts na een hoekschop door de VAR naar het scherm werd geroepen.

Op de beelden zag hij een trekfout van Lemajic op Knezevic, een penalty volgde. Zorgane faalde niet vanaf elf meter. Na een vrije trap moest Roef nog een kopbal van Badji over doel duwen. Negen minuten na de pauze zette Lemajic zijn fout recht. De Serviër verschalkte Koffi na een knappe pass van Godeau. Roef bracht even later redding op een afstandsschot van Gholizadeh, waarna Lemajic met zijn tweede van de avond de 1-2 op het scorebord zette. Het derde Gentse doelpunt liet niet lang op zich wachten, Ngadeu kopte raak op een vrije trap van Kums.

In de Europe play-offs wipte Racing Genk vrijdagavond over AA Gent naar de eerste plaats na een 4-2 zege tegen KV Mechelen, maar de Oost-Vlamingen vatten nu weer post bovenin. AA Gent leidt met 34 punten, de Limburgers tellen 32 punten. Daarna volgen KV Mechelen (29) en Charleroi.

