In de Jupiler Pro League heeft AA Gent zondag de topper tegen RSC Anderlecht met 1-0 gewonnen op de 32e speeldag van 1A. De Oost-Vlamingen komen daarmee weer volop in de race voor een ticket naar de Champions' play-offs, ook al had Anderlecht het betere van het spel.

In een evenwichtige eerste helft kon geen van beide partijen overtuigen. Er waren weinig grote kansen en de duels waren niet op het scherpst van de snee.

De Buffalo's leken nog wat last te hebben van de Europese midweekwedstrijd. Na rust kwam Anderlecht beter in de wedstrijd. Zo konden Yari Verschaeren en Sergio Gomez doelman Davy Roef aan het werk zetten. Anderlecht voetbalde iets beter en Kompany bracht vers bloed in met Raman, El Hadj en Amuzu.

Toch was het AA Gent dat via seizoensrevelatie Tissoudali met de drie punten kon gaan lopen.

De Nederlandse Marokkaan scoorde in de 81e minuut na een snelle counter. Ook in de zes minuten extra tijden vond paars-wit niet de weg naar doel. Met allebei 58 punten op de vierde plaats blijft het zo ontzettend spannend in de strijd om de Champions' play-offs. Gent blijft de Brusselaars voorlopig voor omdat het een match meer gewonnen heeft

