Ajax heeft zich woensdag voor de 36e keer in zijn clubgeschiedenis tot kampioen van Nederland gekroond. De Amsterdammers versloegen op de 33e en voorlaatste speeldag in de Nederlandse Eredivisie Heerenveen in de eigen Johan Cruijff ArenA met 5-0.

Ajax leidde bij rust al met 3-0. Nicolas Tagliafico opende de score in de 19e minuut. Steven Berghuis tekende in de 33e minuut voor de 2-0 en kreeg 5 minuten later een strafschop, die Sébastien Haller benutte. De spits vierde zijn 21e competitietreffer. Invaller Brian Brobbey (85.) en Edson Alvarez (90.) tekenden in de slotfase voor de eindstand. Eerste achtervolger PSV versloeg NEC met 3-2.

De club uit Eindhoven staat in de stand op vier punten van Ajax, een onoverbrugbare kloof met nog amper een wedstrijd voor de boeg. Het is voor Ajax de 36e landstitel uit de clubgeschiedenis en de tweede opeenvolgende (na 2020/21). Na afloop van het seizoen 2019/20 werd er in Nederland geen kampioen aangeduid, omdat de Eredivisie door de coronapandemie vroegtijdig werd afgebroken. Ook in 2018/19 waren de Amsterdammers de beste, het seizoen voordien ging de titel naar PSV.

