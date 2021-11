Het Qatarese Al Sadd laat zijn trainer Xavi naar FC Barcelona vertrekken. Dat heeft de club uit Doha vrijdag bekendgemaakt. Xavi had al aangegeven bij Barcelona aan de slag te willen als coach, maar zijn contract in Qatar liep nog door.

'Al Sadd heeft overeenstemming bereikt met Barcelona over de overgang van Xavi na de betaling van de afkoopsom in zijn contract. We zijn een samenwerking overeengekomen met Barcelona voor de toekomst. Xavi is een belangrijk onderdeel van de historie van Al Sadd en we wensen hem veel succes', meldt de Qatarese club. 'Xavi heeft ons een paar dagen geleden laten weten dat hij de wens heeft aan de slag te gaan in Barcelona, vanwege de kritieke situatie van 'zijn' club. Wij hebben daar begrip voor en hebben beslist zijn overgang niet in de weg te staan. Xavi en zijn familie blijven hier altijd welkom.'

Eerder zei de directeur van Al Sadd nog dat een vertrek niet bespreekbaar was. 'De positie van de club is vanaf het begin duidelijk: we willen onze coach Xavi behouden, we kunnen hem op zo'n belangrijk moment in het seizoen niet laten gaan', zei Turki Al-Ali. Een delegatie van de Spaanse topclub was naar Doha afgereisd om te onderhandelen. De 41-jarige Xavi zal bij FC Barcelona de onlangs ontslagen Ronald Koeman opvolgen. Barça heeft via de officiële kanalen nog niets bekendgemaakt.

Xavi speelde vanaf 1998 tot 2015 bij Barcelona, waarna hij naar Al Sadd vertrok. Na een paar seizoenen ging hij daar als trainer aan de slag. FC Barcelona staat negende in La Liga en wist slechts vier van de eerste elf duels te winnen. In de Champions League heeft de club na twee zeges op Dinamo Kiev plaatsing voor de volgende ronde nog wel in eigen hand.

'Al Sadd heeft overeenstemming bereikt met Barcelona over de overgang van Xavi na de betaling van de afkoopsom in zijn contract. We zijn een samenwerking overeengekomen met Barcelona voor de toekomst. Xavi is een belangrijk onderdeel van de historie van Al Sadd en we wensen hem veel succes', meldt de Qatarese club. 'Xavi heeft ons een paar dagen geleden laten weten dat hij de wens heeft aan de slag te gaan in Barcelona, vanwege de kritieke situatie van 'zijn' club. Wij hebben daar begrip voor en hebben beslist zijn overgang niet in de weg te staan. Xavi en zijn familie blijven hier altijd welkom.' Eerder zei de directeur van Al Sadd nog dat een vertrek niet bespreekbaar was. 'De positie van de club is vanaf het begin duidelijk: we willen onze coach Xavi behouden, we kunnen hem op zo'n belangrijk moment in het seizoen niet laten gaan', zei Turki Al-Ali. Een delegatie van de Spaanse topclub was naar Doha afgereisd om te onderhandelen. De 41-jarige Xavi zal bij FC Barcelona de onlangs ontslagen Ronald Koeman opvolgen. Barça heeft via de officiële kanalen nog niets bekendgemaakt. Xavi speelde vanaf 1998 tot 2015 bij Barcelona, waarna hij naar Al Sadd vertrok. Na een paar seizoenen ging hij daar als trainer aan de slag. FC Barcelona staat negende in La Liga en wist slechts vier van de eerste elf duels te winnen. In de Champions League heeft de club na twee zeges op Dinamo Kiev plaatsing voor de volgende ronde nog wel in eigen hand.