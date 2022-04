Vrijdagavond (18u Belgische tijd) wordt in het Doha Exhibition and Convention Center de loting gehouden voor het WK in Qatar (21 november - 18 december) het meest omstreden WK in de geschiedenis van het voetbal.

Het is tevens het laatste WK dat met 32 landen gehouden wordt. De loting zal dan ook het gebruikelijke stramien volgen. Op basis van de laatste FIFA-ranking werden de landen in vier potten ingedeeld, met in pot 1 naast organisator Qatar de zeven hoogst geplaatste landen.

België zit als kersverse nummer twee van de wereld dus in pot 1 en heeft tijdens de loting de beschermde status van reekshoofd, net als voor het WK in Brazilië in 2014, het EK in Frankrijk in 2016, het WK van 2018 in Rusland en EURO 2020. Al is dat geen garantie op een makkelijke loting, want Nederland en Duitsland zijn mogelijke tegenstanders uit pot 2, in pot 3 zitten Afrikaans kampioen Senegal en Japan. Het duel tegen dat laatste land op het WK van vier jaar geleden zit nog al te vers in het geheugen.

Ook in pot 4 zitten met Ghana, Kameroen en Canada, dat er voor het eerst sinds 1986 nog eens bij is op een WK voetbal, te duchten tegenstanders. De laatste drie landen uit pot 4 zijn nog niet bekend. Die laatste tickets worden pas in juni uitgedeeld, met naast de intercontinentale play-offs (Nieuw-Zeeland - Costa Rica en Peru - Verenigde Arabische Emiraten/Australië) ook de laatste barragematch in Europa, tussen Wales en de winnaar van Schotland/Oekraïne.

De Belgen hebben dus 37,5 procent kans dat ze vrijdagavond nog maar twee tegenstanders kennen. Zoals gebruikelijk kunnen landen uit dezelfde confederatie niet bij elkaar in een groep worden geloot, met uitzondering van Europa, dat maximaal twee landen in een groep mag hebben. Pas na afloop van de loting wordt het wedstrijdschema voor de groepsfase, met daarop de toegewezen stadions en de wedstrijduren, bekendgemaakt in functie van de landen in kwestie. De groepsfase, met dagelijks vier wedstrijden, zal twaalf dagen duren en wordt afgewerkt in de acht WK-stadions, die in een straal van 55 kilometer in en rond de hoofdstad Doha liggen. Belangrijker wordt het om te zien in welke groep de Belgen terechtkomen, in functie van hun eerste wedstrijd. In groep B - als gastland wordt Qatar sowieso aan groep A toegewezen - is de eerste speeldag op 21 november, in groep H is dat pas op 24 november. Een belangrijk verschil, aangezien er voor dit winter-WK slechts één week voorbereiding voorzien is. Daarnaast zal na de loting ook meteen duidelijk zijn wie de mogelijke tegenstanders in de tweede ronde zijn.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB is sinds woensdag met een achtkoppige delegatie in de Qatarese hoofdstad. Naast bondscoach Roberto Martinez zijn dat CEO Peter Bossaert, bestuurslid Michael Verschueren, communicatieverantwoordelijke Stefan Van Loock, teammanager Piet Erauw, travel manager Carolien Van Hoecke, juridisch verantwoordelijke Pegie Leys en assistent-technisch directeur Jelle Schelstraete. Zij leggen er de laatste hand aan de keuze van de uitvalsbasis - drie hotels zijn momenteel nog in de running - en verrichten er daarnaast ook lobbywerk voor de organisatie van het WK vrouwenvoetbal 2027, waarvoor ons land een gezamenlijke kandidatuur heeft samen met Duitsland en Nederland.

