De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag in het Zwitserse Dübendorf de wereldtitel in het veldrijden bij de vrouwen veroverd.

De nummer drie van vorig jaar bij de beloften haalde het in een sprint met twee van haar landgenote Annemarie Worst. Lucinda Brand kwam enkele tellen later als derde over de streep en zorgde voor een volledig Nederlands podium. Titelverdedigster Sanne Cant zakte volledig door het ijs en finishte op minuten.

Een indrukwekkend Nederland haalt zo drie op drie in Dübendorf, eerder op zaterdag was Shirin van Anrooij al de beste in het eerste WK bij de meisjes junioren en Ryan Kamp was goed voor goud bij de beloften. Na drie disciplines heeft ons land nog geen enkele medaille.

