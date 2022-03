Standard heeft zondag op de 32e speeldag in de hoogste voetbalklasse met 0-1 gewonnen op het veld van Kortrijk. Selim Amallah kroonde zich tot matchwinnaar bij de Rouches, die dankzij de driepunter nu helemaal zeker zijn van het behoud.

De wedstrijd in het Guldensporenstadion startte met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanrijding in Strépy-Bracquegnies, waarbij zondagochtend verschillende doden en heel wat gewonden vielen. De Rouches droegen ook een zwarte rouwband. In de eerste helft kregen de toeschouwers bitter weinig om zich aan op te warmen. Er waren vooral veel stevige duels en overtredingen maar de kansen bleken schaars. Kortrijk had wel het overwicht maar was, op een schot voorlangs van Mehssatou na, niet gevaarlijk.

Standard, met coach Elsner die terugkeerde naar de club waar hij in oktober zijn contract verbrak, maakte offensief nog minder klaar. Meteen na de pauze was Kortrijk heel dicht bij de openingstreffer. Een schot van Jesaja Herrmann ging maar net naast de kooi van Henkinet. Aan de overzijde was Selim Amallah wel trefzeker. Tien minuten na zijn invalbeurt scoorde de Marokkaanse international met een knappe lobbal de 0-1.

Kortrijk probeerde in het slotkwartier nog een gelijkmaker uit de brand te slepen, maar beet de tanden stuk op een stug Standard. In het klassement is Standard met 36 punten nu officieel zeker van behoud. Seraing, dat als zeventiende barrages moet spelen, volgt op negen punten en kan de Luikenaars niet meer voorbij. Kortrijk, dat met 0 op 12 achterblijft, is twaalfde met 37 punten en staat net voor Standard.

De wedstrijd in het Guldensporenstadion startte met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanrijding in Strépy-Bracquegnies, waarbij zondagochtend verschillende doden en heel wat gewonden vielen. De Rouches droegen ook een zwarte rouwband. In de eerste helft kregen de toeschouwers bitter weinig om zich aan op te warmen. Er waren vooral veel stevige duels en overtredingen maar de kansen bleken schaars. Kortrijk had wel het overwicht maar was, op een schot voorlangs van Mehssatou na, niet gevaarlijk. Standard, met coach Elsner die terugkeerde naar de club waar hij in oktober zijn contract verbrak, maakte offensief nog minder klaar. Meteen na de pauze was Kortrijk heel dicht bij de openingstreffer. Een schot van Jesaja Herrmann ging maar net naast de kooi van Henkinet. Aan de overzijde was Selim Amallah wel trefzeker. Tien minuten na zijn invalbeurt scoorde de Marokkaanse international met een knappe lobbal de 0-1. Kortrijk probeerde in het slotkwartier nog een gelijkmaker uit de brand te slepen, maar beet de tanden stuk op een stug Standard. In het klassement is Standard met 36 punten nu officieel zeker van behoud. Seraing, dat als zeventiende barrages moet spelen, volgt op negen punten en kan de Luikenaars niet meer voorbij. Kortrijk, dat met 0 op 12 achterblijft, is twaalfde met 37 punten en staat net voor Standard.