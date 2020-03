Lezen is de ideale manier om aan de realiteit te ontsnappen. Daarom selecteerde Sport/Voetbalmagazine vijftien boeken om uw tijd zonder voetbal op het scherm draaglijker te maken.

Pleinvrees - Filip Joos

In 'Pleinvrees' toont Filip Joos hoe voetbal en het leven door elkaar lopen. Dat doet hij in korte fragmenten en vooral in zijn gekende stijl. 'Een sportpen die zelfs het lezen waard is voor mensen die geen bal van balsporten snappen', zegt ook Tom Lanoye.

Robert Enke: Een al te kort leven - Ronald Reng

Veel meer dan een biografie. In 'Een al te kort leven' vertelt vriend Ronald Reng het levensverhaal van Robert Enke, de Duitse doelman die in 2009 zelfmoord pleegde na een jarenlang gevecht tegen een slepende depressie. Een boek dat een licht werpt op de mooiste én lelijkste kanten van het voetbal.

Propere handen - Olivier Plancke

In 'Propere Handen' houdt Olivier Plancke de omstreden rol van makelaars in het voetbal tegen de lamp. Hij sprak daarvoor onder meer met Michael Verschueren en Stijn Francis, de manager van Dries Mertens en Toby Alderweireld.

Het EK: van Panenka tot Kompany - Stefan Van Loock en François Colin

Een aangenaam vervangmiddel met het oog op een EK-loze zomer. In 'Het EK: van Panenka tot Kompany' schetsen Stefan Van Loock en François Colin de geschiedenis van het Europees kampioenschap. Van het eerste multiculturele elftal dat deelnam tot enkele van de beste wedstrijden van de Rode Duivels.

Buiten de lijnen - Frank Heinen

'Wie over voetbal schrijft, hoe goed, slim, invoelend en uitvoerig gedocumenteerd ook, legt het altijd af tegen wat er op het veld gebeurt', zegt Frank Heinen. Daarom schrijft hij in 'Buiten de lijnen' niet over het spel, maar wel over de spelers ervan. 170 portretten die de geschiedenis van het voetbal op een eigenzinnige manier schetsen.

Nie zievere... Speile! - Alain Ronsse

De biografie van een van de grootste trainers in de Belgische voetbalgeschiedenis en een bijzonder mens. Ronsse wisselt anekdotes over het leven van Raymond Goethals af met columns van de Brusselaar zelf.

Mijn verhaal - Johan Cruijff

Nog zo iemand die om een legendarische quote niet verlegen zat. In 'Mijn verhaal' vertelt Johan Cruijff over zijn jaren als speler en trainer bij onder meer Ajax, Barcelona en Feyenoord. Een erg persoonlijk boek waarin de Nederlander ook over de rol van zijn familie praat.

Heilige gronden - Jan Mulder

Van Nederlandse spraakwatervallen gesproken. Voor zij die Jan Mulder niet kunnen missen, is 'Heilige gronden' een aanrader. In dit boek staan de beste columns die hij de afgelopen veertig jaar schreef verzameld.

The greatest comeback - David Bolchover

'The greatest comeback' schetst het ongelofelijke verhaal van Bella Guttmann. Als Hongaarse Jood overleefde hij de holocaust, later werd hij trainer van 25 clubs in dertien landen en won hij de Europacup met Benfica. Een boek met twee gezichten.

Cristiano en Leo - Jimmy Burns

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben, uiteraard, hun eigen biografieën. Dit boek beschrijft de levens van de twee sterren die het voetbal de voorbije tien jaar domineerden in één boek. Boeiend en zeer gedetailleerd.

Aftrap in Brussel - Kurt Deswert

Een boek over de vergeten geschiedenis van het voetbal in de hoofdstad van ons land. Kurt Deswert heeft het, gespreid over 400 pagina's, niet alleen over het spelletje zelf, maar ook over stadions en de invloed van de Congolese onafhankelijkheid.

Circus Voetbal - Gille Van Binst

Gille Van Binst is naast een ex-verdediger van Anderlecht en Club Brugge ook een geweldige verhalenverteller. In Circus Voetbal bundelde hij de beste anekdotes uit de glorieperiode van het Belgisch voetbal.

I Am The Secret Footballer

Een voetbalboek waarvan de auteur onbekend is. Een anonieme ex-speler uit de Premier League doet verhalen uit de doeken uit de coulissen van het Engels voetbal. Over het spelletje, over geld en over vrouwen. Her en der circuleren theorieën over wie de schrijver zou kunnen zijn.

Ik, Zlatan - Zlatan Ibrahimovic

Als er één voetballer is die een boek met anekdotes kan (laten) volschrijven, is het Zlatan Ibrahimovic. In 'Ik, Zlatan' heeft hij het over zijn moeilijke jeugd in Malmö, zijn doorbraak bij Ajax en heel wat notabelen met wie hij samenspeelde. Hij spaart niemand.

Voetbal als oorlog - Simon Kuper

De Britse schrijver Simon Kuper maakte een wereldreis die in het teken van de bal stond. Hij ging in 22 landen na hoe voetbal, cultuur en politiek er met elkaar in verband staan. Van Zuid-Afrika over Nederland tot in Oekraïne.

