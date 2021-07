De Amerikaanse Lydia Jacoby heeft dinsdag verrassend de 100 meter schoolslag gewonnen op de Olympische Spelen in Tokio. De 17-jarige Alaskaanse tikte aan in 1:04.95, 27 honderdsten sneller dan de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker. De Amerikaanse Lilly King, titelverdedigster, wereldrecordhoudster en op de grote kampioenschappen sinds 2015 ongeslagen op de afstand, werd op 59 honderdsten derde.

Jacoby was al één van de verrassingen in de jonge Amerikaanse selectie. Ze werd de eerste zwemster uit Alaska die erin slaagde zich voor de Spelen te plaatsen.

Met haar overwinning is ze meteen ook de eerste gouden medaillewinnares in het zwemmen uit Alaska.

