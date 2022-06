De Belgian Lions 3x3 hebben hun knappe prestaties op het wereldkampioenschap niet kunnen opluisteren met een medaille. Op de Groenplaats in Antwerpen grepen Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt en Bryan De Valck nipt naast het brons tegen Frankrijk. Na extra tijd werd het 17-18.

De Fransen sloegen al snel een kloof van vijf punten tot 3-8 en die achterstand zouden de Lions in de laatste minuut volledig wegwerken. Na de reguliere speeltijd stond het 16-16. In overtime lukte Frankrijk als eerste twee punten, waardoor zij alsnog aan de haal gingen met de bronzen medaille.

Net zoals in de halve finale tegen nummer een van de wereld Servië eerder op de dag (12-17) ontbrak het de moegestreden Belgen aan precisie in de afwerking bij de tweepunters. Na een vierde plaats op de Olympische Spelen in Tokio valt België andermaal net naast het podium. Vanaf 21u30 bereikt het toernooi zijn apotheose met de finale tussen Servië en Litouwen.

