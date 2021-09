Zestien wereldrecords werden er al gevestigd tijdens de Memorial Van Damme. Voor het allereerste zorgde ene Sebastian Coe.

3 minuten 47 seconden en 33 honderdsten. Dat was de tijd die Sebastian Coe in 1981 nodig had om in Brussel een mijl ver te lopen. Het was de derde keer dat de olympische kampioen op de 1500 meter van Moskou 1980 - een titel die hij vier jaar later in LA zou verlengen - het wereldrecord op die afstand scherper stelde. Voor de Memorial Van Damme was het, vijf jaar na de eerste editie, het allereerste wereldrecord. Er zouden er nog vijftien volgen. Lees verder onder de videoLord Coe, die in 1990 benoemd werd tot Officier in de Orde van het Britse Rijk, behaalde tijdens zijn carrière vier olympische medailles en vestigde elf wereldrecords. Legendarisch waren de duels die hij uitvocht met zijn landgenoot Steve Ovett. Lang voor de Brexit veroorzaakten de twee middellangeafstandslopers al tweespalt in Groot-Brittannië. De rivaliteit kende zijn hoogtepunt op de OS in Moskou. Op de 800 meter werd Coe verrassend verslagen door Ovett. Een zwaar ontgoochelde Coe wilde de dag nadien pas zijn bed uit nadat tienkamper Daley Thompson op hem inpraatte. Revanche nam hij op de 1500 meter, nota bene de afstand waarop Ovett al drie jaar lang niet meer had verloren. 'Ik was bereid om mijn voeten tot bloedens toe kapot te lopen om hem te verslaan', liet Coe vorig jaar optekenen in The Guardian. Anno 2021 woont Ovett (65) in alle rust in Australië. Sebastian Coe (64) is bezig aan zijn tweede ambtstermijn als voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF.