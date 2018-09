5 dingen om in de gaten te houden dit weekend

1. Belgian Cats debuteren op het WK

Puerto Rico - België, zaterdag 21.30 uur (samenvatting op Eén om 23.55 uur) België - Japan, zondag 14.30 uur (live op Eén in Sporza op zondag vanaf 13.30 uur)

Voor het eerst in de geschiedenis neemt een Belgisch nationaal team deel aan het WK basketbal. Niet toevallig gaat het om ons vrouwenteam, de Belgian Cats. Met Ann Wauters en Emma Meesseman kan bondscoach Philip Mestdagh rekenen op twee absolute wereldtoppers. Daarnaast zijn de Belgian Cats gewoon een heel uitgebalanceerd collectief, met twee verschillende types spelverdelers - de amusant gekke Marjorie Carpréaux en het jonge rastalent Julie Allemand - en gevaarlijke outside shooters als Julie Vanloo, Kim en Hanne Mestdagh. Die twee laatste zijn de dochters van de bondscoach, wat dit hele gebeuren toch een extra laagje sentiment meegeeft.

Na hun bronzen medaille op het EK van vorig jaar in Tsjechië worden de Belgische vrouwen niet langer als een underdog gezien, het viseren van de top acht is een gezonde en terechte doelstelling. De openingsmatch op zaterdag (21u30) tegen Puerto Rico zal meteen richtinggevend zijn voor die ambities. Een dag later (14u30) staat Japan op het menu, een ploeg die van run & gun haar basketbalfilosofie heeft gemaakt, heel anders dan onze Cats. Die clash der stijlen belooft sowieso een boeiend kijkstuk te worden.

De VRT zal de WK-wedstrijden van België live uitzenden, aandacht die ze verdienen op basis van hun enthousiasme én talent.

2. Super Sunday in de Jupiler Pro League

AA Gent - Club Brugge, zondag 14.30 uur (live via Play Sports 1

Het nodige peper en zout werd eerder deze week al toegevoegd voor dit toprecept, want in de Ghelamco Arena voerden voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie na het pijnlijke competitieverlies tegen STVV de druk behoorlijk op. Hoofdcoach Yves Vanderhaeghe kan een rapport van 13 op 21 voorleggen aan zijn bazen, maar die hunkeren - na de uitschakeling voor de poulefase van de EL tegen Bordeaux - naar sprankelend voetbal en een referentiewedstrijd. Leider Vadis Odjidja kent tegen zijn ex-club maar best goed die dwingende opdracht.

Anderlecht - Standard, zondag 18 uur (live via Play Sports 1)

Uiterst boeiend - op papier alvast - wordt ook de tweede topaffiche van zondagnamiddag, want zowel Anderlecht als Standard kan zich geen nieuw puntenverlies veroorloven. Paars-wit heeft na een 1 op 9 tegen achtereenvolgens Club Brugge (uit), Antwerp (thuis) en Racing Genk (uit) de rol moeten lossen in de kop van het klassement, maar pijnlijk is vooral hoe het donderdag met de billen bloot ging in zijn eerste Europa League-wedstrijd: 1-0 verlies bij het Slovaakse Spartak Trnava. Trainer Hein Vanhaezebrouck heeft hoogdringend een nieuwe overwinning nodig. Bij de Rouches, slechts 12 op 21 in de competitie en gisteren met 5-1 de boot in bij Sevilla, is Michel Preud'homme nog altijd op zoek naar het juiste recept.

Markant: de laatste (thuis)zege van Anderlecht in de 'Clasico' dateert al van een jaar geleden (1-0), in de heenmatch van de reguliere competitie. In de vier onderlinge duels die daarop volgden, trok Standard drie keer aan het langste eind: in het Constant Vanden Stock-stadion in de Beker (0-1) en in play-off 1 (1-3) en in Sclessin in play-off 1 (2-1). De terugwedstrijd in de vorige competitie in Luik eindigde op 3-3.

3. Toppers in het buitenland

Schalke 04 - Bayern München, zaterdag 18.30 uur (live via Play Sports 2)

Een sportieve crisis beleven ze momenteel in Gelsenkirchen, na de desastreuze competitiestart in de Bundesliga en een onverwachte 0 op 9. Naldo en co beleefden tot nu toe alleen maar sportieve hoogtijden onder de hoede van de ambitieuze en enthousiaste Domenico Tedesco. Maar de Italiaanse Duitser zoekt nog volop naar zijn succesformule, want laatste aankoop Sebastian Rudy (voor 16 miljoen euro eind augustus overgekomen van Bayern München) vindt op het middenveld voorlopig nog niet zijn draai en de defensie - vorig seizoen bijna niet te verschalken - maakt te veel fouten. Die zorgen heeft de Kroaat Niko Kovac helemaal niet, want hij kan voluit roteren bij de Beierse grootmacht.

PSV - Ajax, zondag 16.45 uur(live via Play Sports 2)

Slechts twee punten scheiden beide Nederlandse grootmachten na vijf speeldagen in de Eredivisie, maar enkel de kampioen uit Eindhoven kan uitpakken met een vlekkeloos parcours. Daarbij is opvallend dat ze al 21 keer scoorden, een gemiddelde van meer dan 4 treffers per duel dus. Trainer Mark van Bommel werd in Barcelona, voor de CL, geconfronteerd met het verschil van snelheid in uitvoering op een veel hoger niveau dan de eigen competitie. De Amsterdammers, die nog maar 1 tegendoelpunt incasseerden en zelf al veertien maal aan het kanon stonden, blijven rekenen op de ervaring en het Torinstinct van Klaas-Jan Huntelaar.

4. Zwaargewichten: Joshua versus Povetkin

Zaterdag na 22 uur

Het Wembley Stadium is zaterdagavond het toneel voor een van de grootste bokskampen van het jaar. De Rus Alexander Povetkin (38) is de verplichte uitdager van de wereldtitel van de Brit Anthony Joshua (28). Povetkin wordt een harde noot om te kraken. Ik houd van zijn stijl. Agressief, maar ook gevaarlijk', blikte Joshua vooruit op de kamp tegen de Rus, die slechts één van zijn 35 kampen verloor en al een tijdje aast op de drie wereldtitels - IBF, WBA en WBO - van de zwaargewicht uit Watford, die in Londen (2012) de olympische titel pakte en sindsdien geen enkele profkamp verloor. 21 kampen gewonnen, waarvan 20 met knock-out. Insider zijn ervan overtuigd dat de Engelse regerende wereldkampioen zwaar getest zal worden. De kans is groot dat de 90.000 zitjes van Wembley Stadium, net zoals voor zijn kamp van vorig jaar tegen Volodimir Klitsjko, allemaal bezet zullen zijn. Lees meer

5. WK ploegentijdrit

Zondag vanaf 13.30 uur op Sporza

Liefst 62,1 km telt het WK ploegentijdrit van zondag in Innsbruck, de langste afstand sinds de herinvoering van het WK in 2012, en zelfs de langste team time trial in de laatste tien jaar. Je moet al teruggaan naar de Lance Armstrongperiode in de Tour, begin jaren 2000, om nog langere ploegentijdritten op het hoogste niveau te vinden (met afstanden van 64, 67,5 en 69 km). Bovendien ligt op het WK-parcours in Innsbruck na 40 km de Gnadenwaldklim, 4,9 km aan 7,1 procent. Die wordt cruciaal, want de ploeg die daar stevig naar bovenvlamt, én op de top nog met de voltallige zes man overschiet, maakt de grootste kans op goud.

Topfavorieten zijn tweevoudig wereldkampioen BMC dat uitpakt met een zeer homogeen zestal dat kan hardrijden én kan klimmen (Patrick Bevin, Damiano Caruso, Rohan Dennis, Stefan Küng, Greg Van Avermaet, Tejay van Garderen) maar dat geldt ook voor titelverdediger Sunweb (Søren Kragh Andersen, Tom Dumoulin, Chad Haga, Wilco Kelderman, Michael Matthews, Sam Oomen).

Drievoudig wereldkampioen Quick-Step Floors zal met Kasper Asgreen, Laurens De Plus, Bob Jungels, Yves Lampaert, Maximilian Schachmann, Niki Terpstra allicht tekortschieten voor de wereldtitel, wegens iets minder klimvermogen dan BMC en Sunweb.