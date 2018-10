5 dingen om in de gaten te houden dit weekend

VfL Wolfsburg - Bayern München Zaterdag 15.30 uur

Durft Robert Kovac net als de Duitse bondscoach Joachim Löw de dertigers Jérôme Boateng en Thomas Müller op de invallersbank te plaatsen en kans te geven aan wat jonger geweld?

De Kroatische trainer staat alleszins onder druk, want door de 13 op 21 is er in Beieren zowaar sprake van een minicrisis. Nadat de meervoudig kampioen na vier speeldagen met twaalf punten soeverein leider aan kop stond, volgt de Rekordmeister nu als zesde op vier punten van titelconcurrent Borussia Dortmund.

In februari dit jaar was het scoremachine Robert Lewandowski die in extremis voor de 1-2 zorgde, een resultaat waar routinier Arjen Robben voor zou tekenen. De 34-jarige Nederlander raakt niet in paniek door de huidige sportieve mindere gang van zaken. 'We moeten weer domineren, met passie spelen, veel bewegen en verrassen', verklaarde de flankspeler in Kicker.

Rode Duivel Koen Casteels is al blij dat hij met 9 op 21 in de middenmoot vertoeft. Want VfL Wolfsburg ontsnapte de afgelopen seizoenen telkens ternauwernood aan de degradatie via een dubbel duel met de derde van de tweede Bundesliga, een scenario dat brandweerman Bruno Labbadia ditmaal absoluut wil vermijden.

Die Wölfe, kampioen in 2009, begonnen voortvarend aan het seizoen. Maar een serie van vijf duels zonder nederlaag - driemaal gelijk en tweemaal verlies - zorgde voor onnodig puntenverlies en vooral wat terugval in het klassement.

Barcelona-Sevilla Zaterdag 20.45 uur (live op PlaySports 1)

FC Barcelona krijgt competitieleider FC Sevilla op bezoek. Het wordt uitkijken of de Catalanen eindelijk nog eens een match kunnen winnen in La Liga, want de laatste winst dateert al van 15 september, toen Real Sociedad maar ternauwernood geklopt werd met 1-2.

Barça walst dit seizoen niet door de Primera División, zoveel is duidelijk. De 8-2 thuis tegen SD Huesca werkte oogverblindend. Opvallend is dat Messi en co gemakkelijk doelpunten slikken, dit seizoen al 9 in 8 competitiematchen. Vijf van de tegengoals vielen overigens in Camp Nou.

Daar komen nog de problemen centraal in de verdediging bij: Samuel Umtiti en Thomas Vermaelen zijn geblesseerd, en Clément Lenglet, afgelopen zomer weggeplukt bij FC Sevilla voor 36 miljoen euro, valt voorlopig te licht uit.

Tel daar nog bij dat de Sevillanen in de winning mood zitten (vier overwinningen op rij) en je weet dat Ernesto Valverde zaterdagavond toch met dichtgeknepen billen langs de zijlijn zal staan.

Inter - AC Milan (of Icardi versus Higuain) Zondag 20.30 uur (live op PlaySports 1)

De Milanese derby spreekt altijd tot de verbeelding, maar voor het eerst sinds jaren is het ook echt weer een echte topaffiche. De twee clubs met een indrukwekkend palmares, samen goed voor onder andere 36 Serie A-titels en 18 Europese bekers, zijn na jaren in de duisternis weer aan de weg omhoog aan het timmeren.

Vooral blauw-zwart, dat na de historische treble in 2010 enkel nog de Italiaanse beker in 2011 won en sindsdien niets meer, wordt dit seizoen, met trainer Luciano Spalletti, als een concurrent voor Juventus beschouwd.

Na een gemiste seizoensstart (4/12) is de club van Radja Nainggolan dankzij vier zeges op rij opgeklommen naar de derde plaats in de Serie A. In de Champions League pakten de Nerazzurri zes op zes tegen Tottenham en PSV. Ook AC Milan komt met vertrouwen aan de aftrap, na zeges tegen Chievo en Sassuolo in de Serie A en tegen Olympiakos in de Europa League.

Wat de affiche nog interessanter maakt, is het duel tussen de Argentijnse goalgetters Mauro Icardi en Gonzalo Higuain, die afgelopen zomer van Juventus naar Milan trok.

Bij winst nestelt AC Milan zich in de subtop van de Serie A, en dat met nog een match te goed. De laatste 'uitoverwinning' voor rood-zwart (beide clubs delen een stadion, San Siro) dateert echter van acht jaar geleden: op 14 november 2010 werd het 0-1. Een van de meest legendarische derby's dateert van 2001, toen het maar liefst 0-6 voor de Rossoneri werd...

Veldrijden: Superprestige Boom en Wereldbeker Bern Respectievelijk zaterdag en zondag 15 uur (live op PlaySports 2)

Eerste weekend dit jaar met twee klassementscrossen: zaterdag de tweede Superprestigemanche in Boom en zondag de Wereldbekercross in Bern - voor het eerst sinds 2010 weer een Zwitserse WB-manche (toen een wedstrijd in Aigle, gewonnen door Zdenek Stybar).

Toe te juichen, zeker in een land met een grote veldrittraditie. Al is de verhuizing van Boom naar Bern op zaterdagavond niet naar de zin van Wout van Aert, zo gaf hij van de week nog aan in zijn column op Wielerflits.be. Mede met het oog op het wegseizoen van volgend jaar past hij daarom voor de SP-manche in Boom.

En zo krijgt Mathieu van der Poel de kans om een van de laatste leemtes in zijn palmares op te vullen. Van alle veldritten op de huidige UCI-kalender heeft hij immers alleen nog niet in Boom, Bredene en Pontchâteau gewonnen. In de Antwerpse gemeente nam de Nederlander als prof al tweemaal deel, maar door een val in de voorlaatste ronde (2016) en een val in het begin van de wedstrijd (2017) moest hij tevreden zijn met respectievelijk een tweede plaats en met een vierde stek (de enige keer trouwens dat Van der Poel in de vorige campagne níét op het podium stond, op 38 crossen...).

Zondag zal hij in Bern moeten afrekenen met een frisse Wout van Aert, die donderdag in Ardooie eindelijk zijn eerste cross van het seizoen won, na acht keer proberen. Al besefte hij ook dat een zege pas echt grote waarde heeft als hij Van der Poel kan kloppen. Dat is de Kempenaar sinds 1 januari 2018, in twaalf crossen, slechts één keer gelukt: op het WK in Valkenburg. Afwachten of Van Aert daar zondag in Bern weer in slaagt, want de Nederlander was vorige zondag in Gieten, zelfs op anderhalf been, veel te sterk.

Grote Prijs Formule 1 van de Verenigde Staten Kwalificaties zaterdag, race zondag (live op PlaySports)

Zonder ongelukken verovert Lewis Hamilton zondag zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, een evenaring van de Argentijn Juan Manuel Fangio en nog maar twee titels verwijderd van het record van de Duitser Michael Schumacher. Als de Brit van Mercedes op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas zijn tiende overwinning (op achttien races) van het seizoen pakt en eerste achtervolger Sebastian Vettel (Ferrari) pas derde of lager eindigt, is het zover. Draait het anders uit, dan krijgt Hamilton een week later gewoon een herkansing in Mexico.

Alle signalen wijzen er echter op dat het komende zondag al gebeurt. Hamilton won de laatste vier races (Italië, Singapore, Rusland, Japan) en zegevierde de voorbije zeven jaar slechts één keer níet in de VS - in 2013 ging de zege naar... Vettel.

'Ik merk op dat ik tijdens het seizoen alleen maar beter word. Mijn gedrag, mijn functioneren binnen het team, alles maximaliseren,' zo verklaart de 33-jarige Brit zelf zijn succes.