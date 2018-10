5 dingen om in de gaten te houden dit weekend

El Clásico: Barcelona-Real Madrid

Zondag 16.15 uur (live op PlaySports 1)

'Ik kan het niet geloven! Ik ben hier de enige die met Mourinho en Conte gewerkt heeft. Ik ging weg uit Londen om dat niet meer mee te maken en nu blijkt dat Conte komt, en als hij het niet is, dan Mourinho.' Een bleke Thibaut Courtois zei dat onlangs in de kleedkamer van Real Madrid, volgens El País.

Wie er straks ook komt in de plaats van Julen Lopetegui, over één ding is iedereen het eens: de dagen van de Baskische coach zijn geteld. Straks staat hij nog pro forma langs de zijlijn in de Clásico, daarna zal hij mogen beschikken. De maand oktober was dramatisch voor Real, met verlieswedstrijden tegen de kneusjes Levante en Deportivo Alavés.

Maar ook FC Barcelona is niet zonder zorgen: het moet de geblesseerde Messi een tijdje missen en ook mét hem was het soms harken om punten uit de brand te slepen. Maar de Messiloze CL-prestatie tegen Inter (2-0) was hoopgevend.

Wint Barça de clásico, dan bouwt het zijn voorsprong op Real al uit tot zeven punten.

Le Classique: Marseille-PSG

Zondag 21 uur

Elk land zijn Clásico, zo dus ook in Frankrijk, waar Le Classique refereert naar de duels tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille. De hoofdstad tegen het provincienest, het Noorden tegen het Zuiden, een krachtmeting tussen de twee grootste Franse steden en de populairste Franse clubs.

Vorig seizoen werd het in een uitverkocht (67000 toeschouwers) Stade Vélodrome 2-2, de terugwedstrijd enkele maanden later werd echter een 3-0 walk-over voor de Parijzenaars.

Dat die waardeverhoudingen veranderd kunnen worden, lijkt onwaarschijnlijk. PSG freewheelt weer door de Ligue 1, met tien zeges uit tien wedstrijden en een doelpuntensaldo van +31. Intimiderende cijfers. Marseille staat pas vierde in de stand, met toch al drie nederlagen.

Enkele namen om in het oog te houden? Het duizelingwekkende offensieve trio van PSG uiteraard (Neymar-Cavani-Mbappé), dat door zijn explosiviteit en efficiëntie soms onhoudbaar lijkt, zeker op de tegenaanval. Maar OM heeft toch ook een aantal ronkende namen te bieden: een centraal middenveld met Kevin Strootman, Luiz Gustavo en Dimitri Payet -de man met een patent op wereldgoals- bijvoorbeeld. Voorin Florian Thauvin, toch ook al goed voor 7 treffers in de competitie, en de Griekse bonk Kostas Mitroglou.

Maar misschien verdient de doelman van Marseille in deze kraker wel de grootste spotlight. Steve Mandanda is al toe aan zijn 25ste editie van Le Classique!

De Klassieker: Ajax - Feyenoord

Zondag 14.30 uur (live op PlaySports 3)

Geen voeling verliezen met het voorlopig ongeslagen PSV (na een 27 op 27 met doelsaldo 36-3), dat is de dwingende opdracht voor beide teams in deze Nederlandse kraker. Ajax pronkt voorlopig op een tweede plaats met 22 op 27, het rapport van Feyenoord vermeldt 20 op 27.

'Ik vind Ajax niet veel beter dan Feyenoord', verklaart de Deense aanvaller Nicolai Jørgensen deze week in VI aan de vooravond van zijn vijfde Klassieker, ook al wacht de 27-jarige international nog op zijn eerste zege in deze topaffiche met de Rotterdammers.

Van 2005, dus exact dertien (!) jaar geleden is het dat Feyenoord, via de onvermijdelijke Dirk Kuijt, nog eens ging winnen in Amsterdam.

Coach Giovanni van Bronckhorst zal ongetwijfeld geen speciale motivatiespeech moeten voorbereiden voor zijn jonge troepen, terwijl aan de overkant Erik ten Hag in de Johan Cruijff Arena sterk rekent op zijn flitsenvoetballers en verschilmakers Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Kasper Dolberg of Klaas-Jan Huntelaar.

De KNVB nam zijn voorzorgen en stelde met Björn Kuipers zijn beste scheidsrechter aan, om deze Klassieker in goede banen leiden.

Revanche voor bekerfinale? Standard - RC Genk

Zondag 14.30 uur (live op PlaySports 2)

In onze eigenste Jupiler Pro League geen Clásico, wél zondagnamiddag Standard - KRC Genk, of de bekerwinnaar van vorig seizoen tegen de verliezende finalist (0-1 na verlengingen).

De Limburgers zijn de fiere competitieleider, na elf speeldagen nog altijd ongeslagen en donderdagavond alweer indrukwekkend op het veld van Besiktas in de Europa League: 2-4. De Rouches klopten in hun vorige thuiswedstrijd kampioen Club Brugge overtuigend (3-1) en tankten in de Europa League nog wat vertrouwen door een 0-1-achterstand tegen het Russische Krasnodar recht te trekken: 2-1.

Kan Standard trainer Philippe Clement en zijn troepen een eerste nederlaag aansmeren? Een blik op de statistieken spreekt alvast niet in het voordeel van de bezoekers, want de laatste keer dat Genk nog eens iets raapte in Luik, dateert van... februari 2013 (0-0). Daarna werd het achtereenvolgens 3-0, 3-1 (2013), 1-0 (2014), 1-0 (2015), 2-0, 2-1, 2-0 (2016), 2-1 (2017) en in play-off 1 van vorig seizoen zelfs 5-0.

Bovendien zal Genk nog altijd geen beroep kunnen doen op zijn goudhaantje Leandro Trossard. De medetopschutter in de Jupiler Pro League (acht doelpunten) is out met een hamstringblessure.

Kansen voor subtoppers in Neerpelt

Soudal Classics in Neerpelt, zaterdag 14.45 uur (live op PlaySports 2)

Superprestige in Ruddervoorde, zondag 14.30 uur (live op PlaySports 5)

Er staan dit weekend weer twee veldritten op het programma: zaterdag in Neerpelt, een cross van de Soudal Classics (maar dus geen klassementscross-), en zondag de derde manche van de Superprestige, in Ruddervoorde. In Neerpelt zijn de Grote Twee, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, en ook Toon Aerts niet van de partij. Een kans dus voor Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Daan Soete om de zege te pakken.

In Ruddervoorde zal dat moeilijker worden op een parcours, met veel draaien en keren, dat op het lijf van de technisch superieure Mathieu van der Poel gesneden is. De Nederlander won er ook in 2016 en 2017, met respectievelijk 29 en 10 seconden voor Wout van Aert. Tenzij er overvloedig veel regen zou vallen, en de weide in Ruddervoorde veel zwaarder wordt, lijkt zo'n scenario weer het meest plausibel.

Voor Van Aert wordt het dan allicht wachten tot de Koppenbergcross van volgende donderdag, waar hij wel op een parcours op zijn maat vindt. Voor de Kempenaar, die afgelopen week ging trainen op Mallorca, wordt dat een nog grotere waardemeter dan de cross in Ruddervoorde. Als Van der Poel ook op de Koppenberg de sterkste blijkt, zoals vorig jaar, dan zal dat een mentale mokerslag voor Van Aert zijn.