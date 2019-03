514 km zwemmen, fietsen en lopen: deze man overwon als eerste Belg Ultraman Challenge in Israël

Fysiek het zwaarste vond hij sowieso de laatste 20 km lopen, maar mentaal het zwemmen, vertelt Nico De Neef vanuit zijn hotelkamer in Eilat aan Sport/Voetbalmagazine.

'Je begint op dag één om zeven uur 's morgens aan 4 rondes van 2,5 km zwemmen in het meer van Tiberias. Ik had vooraf veel schrik van de kou, het water was maar een graad of 15. Paradoxaal genoeg zijn het mijn neopreenkousen (bescherming tegen de koude, nvdr.) die me parten gespeeld hebben. Ik had een halfuur sneller binnen moeten zijn, maar ik ben twee keer moeten stoppen door krampen in de kuiten, omdat ik te weinig met die sokken had getraind. Op zo'n momenten begin je al snel te vrezen dat je moet opgeven.'

Uiteindelijk heeft De Neef over het zwemmen iets meer dan vier uur gedaan. 'Wanneer ik uit het water kwam, moest ik meteen de fiets op voor een tocht van 145 km naar Jeruzalem, waar we konden eten en slapen. De dag nadien was het opnieuw om zeven uur de fiets op voor 275 kilometer van Jeruzalem naar Eilat'.

Dubbele marathon

Dag drie startte om zes uur: 84,4 km lopen - een dubbele marathon met andere woorden - in vier rondes van telkens 21,1 km.

'De eerste marathon heb ik aan een stuk gelopen, dat was mijn tactiek. Daarna, van km 42 tot 63 heb ik telkens 5 km gelopen en 2 km gestapt. De laatste 20 km was het veeleer 2 km lopen en 5 km stappen (lacht). Het voordeel aan de rondjes was dat je de tegenstanders ziet en kunt inschatten hoe zij zich voelen. Ik wilde vooral voor mezelf vermijden een klop van de hamer te krijgen.'

Na 29 uur, 27 minuten en 6 seconden bereikte De Neef de finishlijn, als derde van de slechts zeven atleten die de Ultraman Challenge alleen overwonnen. Er waren ook nog twaalf teams van twee atleten die elk de helft deden.

Hoewel tijd en ranking na zo'n krachttoer veeleer van ondergeschikt belang zijn, is De Neef - terecht - apetrots op zijn podiumplaats. 'De eerste twee zijn eigenlijk profs: Dan Alterman en Tom Marmarelli, twee Israëlische kampioenen triatlon. Vooral in het zwemmen en het lopen waren zij een klasse apart. Alterman was na 2,5 uur al uit het water. En van Marmarelli weet ik dat hij de 84,4 km gelopen heeft aan een gemiddelde van 5,15 km per minuut. Stevig, hé?'

'Taperen'

De Neef heeft zich een kleine twee jaar klaargestoomd voor zijn eerste Ultraman Challenge. 'Dat betekent 18 tot 23 uur per week trainen. Reken per week 10 tot 15 km zwemmen, tussen de 200 en 300 km fietsen en 65 à 80 km lopen.'

'Maar even belangrijk vind ik het afbouwen in de weken voor de wedstrijd, taperen zoals dat heet. Geleidelijk aan gas terugnemen, tot bijna niets doen in de laatste dagen. Dat is geen exacte wetenschap, sommigen doen dat ook niet. Ik denk dat het vooral iets mentaals is. Je begint dan ook aan alles te twijfelen'.

Lichaam en geest

Hoe voelt De Neef zich nu? 'De eerste twee nachten heb ik heel slecht geslapen. Mijn lichaam kreeg voortdurend warm en kou, ik was heel onrustig. Mijn geest wist dat het gedaan was, maar het was alsof mijn lichaam nog een tijdje in staat van paraatheid bleef om voort te doen.'

Volgend jaar doet hij opnieuw mee in Israël, dat staat al vast. En doet hij er nog een schepje bovenop: De Neef wil een kind met lichamelijke beperking meenemen, wiens droom het is om deel te nemen aan een Ultraman. 'Ik heb er al over gesproken met de organisatie en ze staan daar helemaal voor open. Ze beloven zelfs alles te voorzien wat ik nodig heb, zoals een zodiac voor in het water of een aangepaste fiets. Als het lukt wil ik de eerste dag 5 km lopen en 145 km fietsen, de tweede 275 km fietsen en de derde "slechts" één marathon lopen'.