Adam Peaty heeft zondag in de halve finales van de 100 meter schoolslag het eerste wereldrecord gezwommen op het WK langebaan in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

De 24-jarige Brit scherpte zijn eigen besttijd aan door in 56.88 aan te tikken. De olympische kampioen zwom zo 22 honderdsten sneller in vergelijking met zijn 57.10 van vorig jaar op de European Championships in Glasgow.

Peaty behaalde al twee keer WK-goud op de 100m school, in 2015 in Kazan en in 2017 in Boedapest.