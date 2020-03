Met de Adidas GMR, het nieuwste snufje van het Duitse sportmerk, kan je door zelf te voetballen je eigen team in FIFA Mobile beter maken. Sport/Voetbalmagazine testte de schoenzool zelf eens uit.

De sportwereld ligt lam. Er is geen voetbal of andere sporten meer op TV en zelf gaan trainen bij je voetbalclub mag niet meer. Wat kan je dan nog doen? Gamen en zelf gaan voetballen op het pleintje in je buurt. Met Adidas, Google en EA Sports kan je die twee zelfs combineren, want vorige week brachten zij de GMR-schoenzool uit. Het principe: buiten gaan voetballen en je game-ervaring zo beter maken.

Het gaat om een chip, de Jacquard-tag van Google, die je in de zool steekt en die alles registreert wat je doet tijdens het voetballen: hoeveel je liep, hoeveel schoten je loste, hoe hard je trapte enzovoort. Het technisch snufje stuurt dan de gegevens via bluetooth naar een eigen Adidas GMR-app.

Het is niet alleen leuk om zelf je statistieken te kunnen bekijken, maar je kan er ook virtueel profijt uit halen. In FIFA Mobile, de mobiele app van het enorm populaire voetbalspelletje die gelinkt is aan de Adidas-app, kan je dan verschillende 'skillboosts', spelers en trainingspunten vrijspelen. Met die geschenken kan je je Ultimate Team veel sneller beter maken dan door enkel online wedstrijdjes te spelen.

Iedere week zal EA Sports enkele uitdagingen in de app op de spelers lossen, waarvoor je dan bijvoorbeeld een bepaald aantal schoten moet halen of enkele kilometers moet hebben gelopen. Het doel van Adidas en EA Sports is dus om de gamers naar buiten te krijgen en zelf te gaan voetballen. Slim gezien van de sportreus en het gamebedrijf, want ze spelen zo in op de zorgen van iedere ouder. En het is bovendien ook nog eens ideaal voor tijdens deze coronaperiode.

Sport/Voetbalmagazine kreeg nog vóór de coronacrisis een pakketje binnen en ging zelf enkele weken al trainen met de zool. Het resultaat zie je in dit filmpje.

Wil je de zool zelf eens uittesten, dan kan je die hier bestellen. De app van FIFA Mobile kan je via Google Play en de App Store gratis downloaden.

