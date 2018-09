Advocaat dopingklokkenluider Rodchenkov: Opheffen schorsing is 'grootste verraad ooit'

In een persbericht stelt Jim Walden dat de Verenigde Staten 'geld verspillen door het Wereldantidopingagentschap (WADA) te blijven financieren'. Volgens de advocaat van Grigory Rodchenkov is het WADA 'niet in staat om het dopingsysteem van Rusland te bestrijden'.

Ook Travis Tygart, CEO van het Amerikaans antidopingagentschap USADA, is vernietigend voor de beslissing van het WADA. 'Vandaag werd de belangrijkste beslissing in de geschiedenis van het WADA genomen, en die heeft de cleane atleten in de wereld een verschrikkelijke klap gegeven', aldus Tygart in een communiqué. 'WADA's besluit om Rusland als lid te laten terugkeren, ondanks het feit dat niet voldaan is aan twee Roadmap-voorwaarden, is verbijsterend en onverklaarbaar.'

Tygart vraagt ook radicale veranderingen wat betreft de wereldwijde strijd tegen doping. Volgens hem moet er een einde komen aan 'het bewaken van het WADA-kippenhok' door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). 'Laten we duidelijk zijn: er zal niets taboe zijn wanneer wij, de antidopinggemeenschap, beginnen aan de hervorming van het WADA.'

Het WADA besliste donderdag de in november 2015 opgelegde schorsing van het Rusada op te heffen. Heel wat belanghebbenden hadden het WADA echter opgeroepen dit niet te doen, aangezien Rusland niet aan twee essentiële voorwaarden voldoet: het erkennen van het rapport McLaren en het toegang verlenen tot alle gegevens van het laboratorium in Moskou.