Jean-Mi, c'est fini. Na 25 Belgische titels, 74 weken als nummer één van de wereld, 7 deelnames aan de Olympische Spelen en 1084 reizen naar het buitenland (waarvan 40 naar China). Zijn verhaal, met nooit eerder vertelde anekdotes.

De hoog opgetrokken short, de schreeuw bij een gescoord punt: het is voorbij. Jammer maar helaas. Jean-Michel Saive is geen pingponger meer. Het is het einde van een avontuur waar geen einde leek aan te komen. In 1982 maakte hij zijn debuut in de nationale ploeg. Hij verdedigde meer dan dertig jaar de Belgische kleuren.

...