De Nieuw-Zeelandse rugbybond (NZR) heeft bekendgemaakt aandelen van de beroemde All Blacks, het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland, te zullen verkopen aan Amerikaanse investeerders. Het akkoord is controversieel, maar de bond noemt het 'een revolutionair keerpunt voor het rugby'.

De deal is bijna rond. Enkel de spelers moeten nog hun fiat geven.

'We denken dat dit een buitengewone kans is waarvan de toekomstige generaties nog lang zullen kunnen profiteren', zei voorzitter Mark Robinson.

De deal met investeringsfonds Silver Lake Partners kreeg de unanieme goedkeuring van de provinciale liga's tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de federatie in Wellington. Later donderdag volgt waarschijnlijk groen licht van de spelersvakbond.

Commerciële rechten

De Amerikanen tellen 230 miljoen euro neer om 12,5 procent van de commerciële rechten van het merk 'All Blacks', de drievoudige wereldkampioen, te ontvangen. Ze krijgen ook het recht om de tv-rechten internationaal te vermarkten.

Het akkoord is controversieel omdat de All Blacks een monument zijn in Nieuw-Zeeland, een nationale trots, en die zien de inwoners niet graag (deels) verkocht worden aan Amerikanen.

Door de deal zou de totale commerciële waarde van het Nieuw-Zeelandse rugby stijgen tot 1,8 miljard euro.

