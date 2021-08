Wie zijn de internationale blikvangers van de dag en welke landgenoten komen maandag 2 augustus in actie in Tokio? Het overzicht van de tiende olympische dag.

Belgen in actie

* Om 13.35 uur loopt Paulien Couckuyt (24) de halve finale op de 400 meter horden (13.35 uur). Met de negende tijd van alle deelneemsters en een verbetering van haar Belgische record (van 54.95, eerder dit seizoen gelopen in Genève, tot 54.90) kon ze zich in de reeksen makkelijk plaatsen. Niet iedereen ging daarin echter voluit, maar volgens Couckuyt moet ze nog rapper kunnen, zeker in een avondsessie (in de reeksen werd 's ochtends gelopen).De Antwerpse, die de veertiende inschrijvingstijd had voor dit olympisch toernooi, zal dan allicht een tijd van 54.70 à 54.80, of zelfs nog iets lager, moeten neerzetten voor een topachtplaats.Slaagt Couckuyt daarin, dan wordt ze pas de tweede Belgische ooit die een olympische finale (top acht) haalt in een individueel loopnummer. Kim Gevaert was de enige, toen ze in Athene 2004 zesde werd op de 200 meter.* Halve finales ook voor Jonathan Sacoor (21) en Kevin Borlée(33) op de 400 meter (13.05 uur). Sacoor plaatste zich door als derde te eindigen in zijn reeks (na wereldtoppers Isaac Makwala en Kirani James), met een tijd van 45.41, als zestiende van alle deelnemers, 24 honderdsten boven zijn beste seizoenstijd.Borlée finishte als tweede in zijn reeks met 45.36, zijn snelste seizoenstijd en de vijftiende tijd van alle deelnemers in de reeksen. De vraag is of hij, wegens last aan de hamstring, de halve finale effectief zal lopen. De kans op een finale is zeer klein en de 4x400 meter, komend weekend, krijgt voorrang. Sacoor droomt wel van de finale, maar dan zal hij voor het eerst in zijn carrière ruim onder de 45 seconden moeten duiken.* In de avondsessie van de atletiek probeert ook Fanny Smets (35) zich te plaatsen voor de finale van het polsstokspringen (vanaf 12.20 uur). Daarvoor is vermoedelijk 4m60 nodig, en dat wordt moeilijk. De beste sprong van Smets dit seizoen bedraagt 4m40. Naar eigen zeggen is ze in de vorm van haar leven, een verrassing is dus ook niet uitgesloten.* Elise Vanderelst (23) loopt in de ochtendsessie in Tokio haar reeks van de 1500 meter (2.35 uur). De nationale recordhoudster (4.02.63) en de Europees kampioene in zaal kan minstens op een halve finale mikken. En met een zeventiende inschrijvingstijd is ook een finale geen utopie. Zeker omdat Vanderelst een sterk eindschot heeft. En die is van groot belang in de vaak tactische olympische races op de 1500 meter.* Imke Vervaet (28) start in de ochtendsessies in de reeksen van de 200 meter (3.30 uur). Op het WK in Doha 2019 strandde ze met persoonlijk record van 23.24 op een zucht van de halve finales. Het doel moet dus zijn om daar nu wél te raken. Indien ze daarin slaagt, dan moet ze dezelfde dag nog eens aan de bak, want de halve finales staan al 's avonds (Japanse tijd) op het programma, vanaf 12.25 uur in België.* Kajakker Artuur Peters (24) start in de reeksen (en allicht) kwartfinales van de K1 1000 m (om 3.21 uur en 5.22 uur).Peters was in Rio 2016, op zijn twintigste, al elfde. Hij won dit jaar het Europese kwalificatietoernooi en toonde met brons op het voorbije EK in Poznan dat hij de aansluiting met de (Europees getinte) wereldtop heeft gemaakt.Zijn echte piek volgt zelfs pas in Tokio. Op de Spelen is de Limburger, die gecoacht wordt door ex-olympiër Bob Maesen, een outsider voor een medaille.* Artuurs zus Hermien (26) en Lize Broekx (29) werken ook hun reeksen en (allicht ook kwartfinales af) in de K2 500 m (4 uur en 5.45 uur). Zij werden op het voorbije EK zesde en op het WK van 2019 vierde. Ze hopen ook nu op een finaleplaats in hun olympische debuut. Al wordt dat niet eenvoudig omdat er twee boten per land mogen starten. Bovendien is niet duidelijk hoe sterk bijvoorbeeld de Australiërs en Nieuw-Zeelandse ploegen zijn, want zij zijn sinds de coronapandemie afwezig geweest op de grote competities.* Gewichthefster Anna Van Bellinghen (27) debuteert op de Spelen in +87 kg-categorie (vanaf 4.50 uur). Nadat ze vorig jaar tien maanden aan de kant stond met een zware rugblessure al een succes op zich.* Derde en laatste groepsmatch voor de Belgian Cats, tegen China (12.20 uur). Een zeer stugge, fysiek sterke en (qua lengte) grote ploeg, met speelsters als Meng Li, Ting Shao en rijzende sterren Yueru Li en Xu Han. Het was ongeslagen op het olympische kwalificatietoernooi in Belgrado, waar het onder meer de scalp van Spanje nam. In Tokio bliezen de Chinese vrouwen, net als de Cats, Puerto Rico weg. En ook tegen Australië wonnen ze, weliswaar met kleinere cijfers dan de Cats (76-74).Na hun eerste twee zeges tegen Australië en Puerto Rico zijn Meesseman en co al zeker van de kwartfinales. China kloppen, en dat is geen zekerheid, betekent groepswinst voor de Cats. En dan worden ze wellicht aan een van de twee beste derdes gekoppeld in de kwartfinale. Mogelijk worden dat Canada, Servië of Frankrijk, drie ploegen tegen wie de Belgische dames het in het verleden wel al moeilijk hebben gehad.* De Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard (43) wordt niet alleen de oudste gewichtheffer (m/v) in Tokio, maar ook de eerste transgender atlete die deelneemt aan het olympische toernooi in het gewichtheffen (in de categorie +87 kg, vanaf 4.50 uur). Ze besloot op haar 35e om als vrouw door het leven te gaan. Dat zij effectief mag deelnemen, lokte al heel wat controverse uit. En dat zal niet verminderen als Hubbard ook een medaille zou veroveren.*Het had dé oefening van het hele turntoernooi moeten worden: de spectaculaire grondoefening van Simone Biles (10.45 uur). De Amerikaanse heeft, zoals voor de andere finales, afgemeld, wegens de bekende redenen. Daardoor ligt het veld helemaal open, met als belangrijkste medaillekandidates: Vanessa Ferrari (met 14.166 de beste in de kwalificaties), de Amerikaanse Jade Carey, de Braziliaanse Rebeca Andrade (zondag al olympisch kampioene op de sprong) en de Russische meisjes Viktoria Listunova en Angelina Melnikova.* In de ochtendsessie van het atletiektoernooi is het uitkijken naar de finale van het verspringen bij de mannen (3.20 uur). Aangekondigd als The Battle Of The Caribbean, tussen regerende Jamaicaanse wereldkampioen Tajay Gayle en de Cubaan Juan Miguel Echevarría. Die maakte tijdens de kwalificaties het meeste indruk met 8m50. De verste sprong van het jaar (8m60) staat echter nog altijd op naam van de 23-jarige Griek Miltiadis Tentoglou, die in 2018 al Europees kampioen werd. Ook hij is een medaillekandidaat, net als de Amerikaan JuVaughn Harrison.In de ochtendsessie staat ook de finale van de 100 m horden bij de vrouwen op het programma (4.50 uur), met de Puerto Ricaanse Jasmine Camacho-Quinn als topfavoriete. Zij won dit jaar acht van haar meetings en heeft met 12.26 in de halve finale in Tokio ook de snelste seizoenstijd op haar naam staan. Alleen de Amerikaanse Keni Harrison en de Jamaicaanse Britany Anderson kunnen haar misschien van het goud houden.*In de avondsessie van het atletiektoernooi staat de 5000 meterfinale bij de vrouwen op het menu (14.40 uur). En dat belooft een van de spannendste wedstrijden te worden. Met Gudaf Tsegay, Ejgayehu Taye en Senbere Teferi uit Ethiopië, en Hellen Obiri en Agnes Tirop uit Kenia starten liefst vijf vrouwen in de finale die in de top tien staan van de snelste tijden ooit. Zij worden uitgedaagd door Sifan Hassan (28). De Nederlandse, op het WK 2019 goed voor goud op de 1500 en 10.000 meter gaat nu voor de ongeziene triple 1500, 5000 én 10.000 meter, iets wat ook geen enkele man ooit heeft gerealiseerd.Geen eenvoudige opdracht dus. Eerder op de dag moet Hassan zelfs de reeksen van de 1500 meter lopen, om dan 's avonds te starten in de 5000 meterfinale. In de reeksen van de 5000 meter maakte ze wel een zeer sterke indruk, met makkelijke winst. Schildert de Nederlandse maandag de eerste pagina van een historisch drieluik?* De 3000 meter steeple bij de mannen (finale om 14.15 uur) wordt allicht een duel tussen de Marokkaan Soufiane El Bakkali, de Keniaan Abraham Kibiwot en de Ethiopiërs Bikila Tadese, Getnet Wale en Lamecha Girma en de Kenianen.