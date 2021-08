Wie zijn de internationale blikvangers van de dag? En welke landgenoten komen dinsdag in actie in Tokio? Het overzicht van de elfde olympische dag.

Belgische medaillekansen

* De Red Lions kunnen zich in hun halve finale van het hockeytoernooi (komende nacht, om 3.30 uur) verzekeren van minstens zilver. Tegen de voormalige hockeygrootheid India zijn de Belgen topfavoriet.

...

* De Red Lions kunnen zich in hun halve finale van het hockeytoernooi (komende nacht, om 3.30 uur) verzekeren van minstens zilver. Tegen de voormalige hockeygrootheid India zijn de Belgen topfavoriet.India werd in een ver verleden liefst acht keer olympisch kampioen, maar bereikte sinds 1980 nooit meer de halve finale. Tot nu dus. De laatste jaren kenden ze wel een opleving, door vooral in te zetten op jongere spelers. India versloeg in de kwartfinale Groot-Brittannië overtuigend met 3-1 en mag dus zeker niet onderschat worden. In de groepsfase won het ook al zijn matchen, op een pandoering tegen Australië na (1-7). Sowieso zal het weer op een fysieke uitputtingsslag uitdraaien, want er worden rond de middag temperaturen voorspeld tot 33 graden. Maar beter dan wie ook zijn de fysiek zeer sterke Lions daarop voorbereid.Als de Belgen winnen, dan spelen ze donderdagmiddag om 12 uur (Belgische tijd) de finale tegen de winnaar van Duitsland-Australië.Het kan een van de hoogtepunten van deze Spelen worden: de finale in het polsstokspringen bij de mannen (vanaf 12.20 uur). Weliswaar niet wegens de strijd om de medailles, zeker niet na het forfait van de Amerikaanse topper Sam Kendricks na een coronabesmetting.Wel wegens een strijd tussen Armand Duplantis en de meetlat. De 21-jarige Zweed verbeterde in februari 2020 tot tweemaal toe het wereldrecord, van 6m16 naar 6m17 en 6m18. Dit seizoen liet hij al 6m10 noteren in Hengelo. Zet Mondo in Tokio de hoogste polsstoksprong ooit neer? Iets wat zelfs Sergei Boebka nooit kon op de Olympische Spelen? Volgens Duplantis is goud het enige doel, maar zodra dat verzekerd is, zal het competitiebeest in hem ongetwijfeld ongekende hoogtes proberen op te zoeken.* Ook op de 400 meter horden bij de mannen (helaas in de ochtendsessie in Tokio, al om 5.20 uur Belgische) is een jong wereldrecord in gevaar. De tijd die de Noor Karsten Warholm eerder dit seizoen in Oslo liep (46.70) toen hij het oudste wereldrecord op een loopnummer bij de mannen scherper stelde: dat van Kevin Young, daterend van de Spelen in 1992 (46.78). Toch zal Warholm een eerste olympische titel niet cadeau krijgen. Zijn grote concurrent, de Amerikaan Rai Benjamin, liep op de trials immers 46.83. Opvallend: in de halve finale in Tokio kruisten ze al eens de degens. Warholm was toen iets sneller dan Benjamin (47.30 vs. 47.37). Maar in de finale zal het dus veel rapper gaan.* Ook de finale van de 200 meter bij de vrouwen (14.50 uur) belooft een spektakel te worden, met supersnelle tijden. Elaine Thompson-Herah, die vorige zaterdag al olympisch kampioene op de 100 meter werd, liep in de halve finale met de vingers in de neus 21.66, de zevende snelste tijd ooit. Weliswaar trager dan Gabby Thomas op de Amerikaanse trials (21.61), de tweede snelste chrono in de geschiedenis. In de halve finales in Tokio strandde Thomas echter op 22.01.Zelfs de 18-jarige Christine Mboma uit Namibië liep sneller: met 21.97 verbeterde zij voor de tweede keer in het olympische toernooi het wereldrecord bij de junioren. Al wordt dat door critici fel gecontesteerd, want bij Mboma en haar landgenote Beatrice Masilingi werden te hoge testosteronwaardes vastgesteld, als zogenaamde Differences of Sexual Development-atleten. Aan de 400 meter mogen ze niet meedoen, maar aan de 200 meter wel. Omdat World Athletics dat voordeel bij het TAS niet voldoende kon bewijzen, toen de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya beroep aantekende (de hele juridische uitleg zullen we u besparen).Als Elaine Thompson-Herah nog sneller kan lopen dan in de halve finale, dan pakt zij ongetwijfeld dubbel olympisch goud op de sprintnummers. En is vooral de vraag of ze het wereldrecord van Florence Griffith-Joyner kan breken (21.39). Als de wind in de rug blaast, in tegenstelling tot in de 100 meterfinale, zal ze alleszins dicht in de buurt komen.* In het basketbaltoernooi bij de mannen speelt Team USA de kwartfinale tegen Spanje (6.40 uur). Na verlies in de openingswedstrijd van hun groep tegen Frankrijk, wonnen Kevin Durant en co wel makkelijk van Iran en Tsjechië, maar Spanje wordt een veel taaiere brok. De Amerikanen versloegen de Spanjaarden in de voorbereiding wel met 7 punten, maar sindsdien is er veel veranderd. De winnaar van deze kwartfinale speelt tegen de winnaar van het duel tussen Australië en Argentinië (14 uur). Italië-Frankrijk (10.20 uur) en Slovenië-Duitsland (3 uur) zijn de andere kwartfinales.* In de finale van de rekstok, de spectaculairste toestelfinale in het olympische toernooi bij de mannen (11.39 uur), helaas geen Epke Zonderland (de olympisch kampioen van 2012) en Kohei Uchimura (de beste turner ooit). Beiden konden zich niet kwalificeren.Topfavoriet is nu Daiki Hashimoto, de 19-jarige Japanner die eerder al goud pakte in de individuele allroundcompetitie. In de kwalificaties stak de erfgenaam van Uchimura er al bovenuit, met een score van 15.033. Een score die hij in de allroundfinale bijna evenaarde (14.933). Alleen de Kazak Karimi Milad (14.766) en de Kroatische ex-wereldkampioen Tin Srbic (14.633) kwamen een beetje in de buurt.* Nog meer ogen zullen gericht zijn op de finale op de balk bij de vrouwen (10.50 uur), mét Simone Biles. Die had zich voor alle toestelfinales geplaatst, maar na haar mentale problemen is dit de enige finale waaraan ze zal deelnemen. Biles behaalde in Rio brons op de balk en is regerend wereldkampioene op het nummer waarop ook een element naar haar is genoemd. In de kwalificaties haalde de Amerikaanse, door alle problemen, echter pas de zevende beste score (14.066). Een heel eind verwijderd van de Chinese Guan Chenchen (14.933), maar wel dichtbij de derde beste score van haar landgenote Sunisa Lee (14.200). Welk niveau ze nu zal halen, is onduidelijk, maar als Biles toch haar (enige) gouden medaille zou veroveren, dan wordt dat ongetwijfeld een van dé hoogtepunten van deze Spelen.* De drie Belgische sprintkajakkers staan voor hun dag van de waarheid: Artuur Peters (24) op de K1 1000 m (halve finales om 3 uur en een mogelijke A-finale om 5.21 uur) en zijn zus Hermien (26), in een tandem met Lize Broekx (29), op de K2 500m (halve finales om 3.23 uur, mogelijke A-finale om 5.47 uur).Peters en Broekx konden zich plaatsen voor de halve finale via winst in de herkansingen, nadat ze in hun zeer sterk bezette reeks vierde werden, na toplanden Australië, Nieuw-Zeeland en Duitsland. Ook Artuur Peters moest zich via de herkansingen tot in de halve finale knokken. Een finale halen wordt voor hem en zijn zus dus niet makkelijk. * In de ochtendsessie van de atletiek start Ismael Debjani (30) in de reeksen van de 1500 meter (2.05 uur), Robin Vanderbemden (28) in zijn reeks van de 200 meter (4.05 uur). Een halve finale halen wordt voor Vanderbemden zeer moeilijk. Daarvoor zou hij meer dan een halve seconde onder zijn beste seizoenstijd moeten duiken (21.08). Debjani mag wel op een stek in de halve finale mikken. De Carolo heeft de zeventiende inschrijvingstijd van alle deelnemers (3:33.06) en verkeert in bloedvorm. Als hij een tactisch slimme race kan lopen, moet hij zich met zijn eindsprint kunnen plaatsen.* In de avondsessie van de atletiek loopt Michael Obasuyi (21) de reeksen van de 110 meter horden (12.10 uur). Hij veroverde onlangs zilver op het EK voor junioren met 13.40, acht honderdsten boven zijn persoonlijk record. Als de Oostendenaar die tijd kan lopen in de reeksen, of tenminste in de buurt kan komen, dan is de kans groot dat hij minstens de halve finale bereikt.* Op de 5000 meter proberen Isaac Kimeli (27) en Robin Hendrix (26) een van de vijftien finaletickets te bemachtigen (13 uur). Als Kimeli voldoende hersteld is van zijn hete 10.000 meterfinale, moet hij daartoe in staat zijn. Voor Hendrix wordt dat allicht moeilijker. In de vaak tactische kwalificatieraces zal het vooral aankomen op een sterk eindschot. * Vanaf 12 uur vinden de individuele kwalificaties plaats in het jumpingtoernooi, met Niels Bruynseels (37, Delux van T&L), Jerôme Guéry (40, Quel Homme de Hus) en Gregory Wathelet (40, Nevados S). Een finaleplaats moet voor hen alle drie mogelijk zijn.