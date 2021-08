Wie zijn de internationale blikvangers van de dag? En welke Belgen komen er woensdag in actie? Het overzicht van de twaalfde olympische dag.

Belgische medaillekansen

Vanaf 12 uur staat de individuele jumpingfinale op het menu. Met liefst drie Belgen, want zowel Gregory Wathelet (40, Nevados S), Jerôme Guéry (40, Quel Homme de Hus) als Niels Bruynseels (37, Delux van T&L) konden zich plaatsen. Ze waren in hun kwalificatieproef ook alle drie foutloos, al gold dat voor alle dertig gekwalificeerde combinaties. De Belgen klokten wel respectievelijk de zevende, elfde en dertiende tijd. Topfavoriet zijn ze niet (dat is vooral de Brit Ben Maher), maar een medaille van een van hen zou zeker geen verrassing zijn.

Het is al geleden van 1976 dat Belgische jumpingruiters een olympische plak behaalden. Toen veroverde François Mathy brons in de individuele competitie en werd de nationale ploeg derde in de landencompetitie. Daarna eindigde Ludo Philippaerts nog tweemaal als vierde (2000 & 2004), net als Dirk Demeersman (2004).Twee atletiekfinales springen in het oog. In de ochtendsessie (4.30 uur) al de 400 meter horden bij de vrouwen, met een duel tussen twee Amerikaanse atletes: titelverdedigster Dalilah Muhammad (31) en haar jongere concurrente Sydney McLaughlin (21). Op het laatste WK in Doha (2019) moest Muhammad een nieuw wereldrecord (52.16) lopen om McLaughlin te verslaan. Op haar beurt verbeterde McLaughlin die tijd op de jongste Amerikaanse trials, tot 51.90, als eerste vrouw ooit onder de 52 seconden. Ook in de (uitgeregende) halve finales in Tokio waren ze met voorsprong de snelste: 53.03 voor McLaughlin en 53.30 voor Muhammad). Uitkijken is het ook naar de Nederlandse Femke Bol, die naar brons kan lopen. In Stockholm zette ze begin juli de toen vierde beste tijd ooit neer (52.37), en ook in de halve finales was ze de derde snelste (53.91). Bol leek zelfs nog een pak sneller te kunnen. De Nederlanders hopen op een verrassing, maar allicht zal of McLaughlin of Muhammad winnen. En mogelijk in een nieuw wereldrecord, zoals op de 400 meter horden bij de mannen met Karsten Warholm.* Bij de mannen wordt in de avondsessie de 200 meter gelopen (14.55 uur), met twee Amerikanen als de meest in het oog springende figuren. Wereldkampioen Noah Lyles (23) werd voor het toernooi bestempeld als topfavoriet. De charismatische Amerikaan is de enige atleet die sinds het afscheid van Usain Bolt zeven keer onder de 19.70 dook, met 19.50 als snelste chrono. Lyles werd in het coronajaar gekweld door een depressie en kon zich op de trials niet kwalificeren voor de olympische 100 meter (pas zevende). Hij was wel de snelste op zijn geliefkoosde 200 meter, in 19.74, de snelste seizoenstijd. Weliswaar met kleine voorsprong op Kenny Bednarek (19.78) én het pas 17-jarige sprintfenomeen Erriyon Knighton, die het juniorenwereldrecord van... Usain Bolt verbeterde tot 19.84.Zij zijn ook alle drie gekwalificeerd voor de finale in Tokio. Vooral Knighton maakte indruk, door na een slechte start met de vingers in de neus naar 20.02 te lopen, al ver voor de finish afremmend. Ook Lyles leek op weg naar de zege in zijn halve finale, maar vertraagde iets te veel in de slotmeters, en werd nog voorbijgestoken. Met 19.99 kwalificeerde hij zich wel voor de finale.Hun landgenoot Kenny Bednarek was in de andere halve finale nog rapper (19.83), net als Andre De Grasse, die met 19.73 onder Lyles' snelste seizoenstijd dook. Een nieuw persoonlijk record voor de Canadees, maar dat zal in de finale allicht niet volstaan voor goud. Zeker als Lyles én Knighton wél voluit lopen, mogelijk richting 19.50 à 19.60.* Op de wielerpiste wordt om 10.45 uur de finale van de prestigieuze teamachtervolging gereden. Kan Filippo Ganna, na een gemiste medaille in het tijdrijden op de weg, hier wel een gouden plak behalen, met zijn Italiaanse ploegmaats Simone Consonni, Franceso Ramon en Jonathan Milan? Van zilver zijn ze al zeker, nadat ze zich met een wereldrecord (3:42.307) plaatsen voor de finale, door heel nipt de Nieuw-Zeelanders te verslaan (3:42.397).In de finale wachten de Denen, de regerende wereldkampioenen die het vorige wereldrecord in handen hadden (3:44.672). Zij waren in de reeksen op weg naar een nog snellere tijd dan de Italianen, maar na 3750 meter (toen ze 1.21 seconden voorsprong hadden op Ganna en co) knalde de Deense koploper op de achterop gebleven Brit Tanfield. Weg wereldrecord, maar ze boekten wel een ticket voor de finale omdat ze de Britten zo goed als ingehaald hadden. In de finale krijgen Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen en Rasmus Pedersen een nieuwe kans om het wereldrecord scherper te stellen, op weg naar olympisch goud.* Start van het golftoernooi voor Manon De Roey (29, vanaf 2.03 uur).* Thomas Van der Plaetsen (30) begint aan zijn tienkamp. Met drie nummers in de ochtendsessie: 100 meter (2 uur), verspringen (2.55 uur) en kogelstoten (4.40 uur), en twee in de avondsessie: hoogspringen (11.30 uur) en 400 meter (14.30 uur). De kans op een medaille is zeer klein, maar top vijf/zes moet kunnen voor Van der Plaetsen (30) als hij zijn persoonlijk record van 8430 punten, in juni gevestigd in Götzis, kan opkrikken.* Nafi Thiam (26) en Noor Vidts (25) werken de eerste vier nummers van hun zevenkamp af. Twee in de ochtendsessie in Japan (100 meter horden 2.35 uur Belgische tijd, hoogspringen 3.35 uur), en twee in de avondsessie (kogelstoten 12.05 uur, 200 meter 13.30 uur). Thiam start als topfavoriete, gezien de schijnbaar wankele vorm van haar enige echte concurrente, Katarina Johnson-Thompson. Die scheurde in december haar achillespees af, presteerde bij haar comeback in directe aanloop naar de Spelen zeer matig, maar zegt nu wel 'pijnvrij, 100 procent fit en happy' te zijn.* Elise Vanderelst (23) loopt haar halve finale op de 1500 meter (tweede race om 12.12 uur, in de avondsessie in Japan). Ze eindigde op een negende stek in de eerste reeks in 4:05.63. Dat was de op één na beste tijd uit haar carrière, drie seconden verwijderd van haar Belgische record dat ze op 10 juni in Florence vestigde (4:02.63). Via een van de beste verliezende tijden kon ze zich toch plaatsen voor de halve finale. Vanderelst bewees in het verleden dat ze kan groeien in een toernooi, maar zal toch harder moeten lopen als ze de finale wil halen.* Na hun gemiste finale op de K2 zullen zowel Hermien Peters als Lize Broekx deelnemen aan de K1 500 meter. Peters in reeks 1, om 3.19 uur, Broekx in reeks 5 om 4.08 uur. Eventuele kwartfinales volgen om 5.50 uur.* Om 10.20 uur spelen de Belgian Cats hun kwartfinale, waarvoor ze zich als beste tweede van hun groep plaatsen. Hun tegenstander: thuisland Japan, dat als tweede eindigde in de groep met de VS, na zeges tegen Frankrijk en van Nigeria.Japan is geen onbekende ploeg voor de Belgische dames: op het WK 2018 in Tenerife verloren Emma Meesseman en co, na overtime (75-77). Op het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende, begin 2020, wonnen de Cats met 92-84. En in aanloop naar de Spelen verloren ze een oefenwedstrijd van Japan, in Saitama (84-76). Toen misten ze echter nog wat ritme, na hun verre reis naar Tokio.Japan is een vrij kleine ploeg, maar toch heel atletisch en snel, geleid door een slimme coach (de Amerikaan Tom Hovasse) en met echte rasschutsters. Zoals Yuki Miyazawa en Saki Hayashi, die tegen de Cats op het olympisch kwalificatietoernooi liefst acht driepunters binnenknalde.In dit olympische toernooi mikten zij en hun ploeggenotes al 40 op 104 driepunters binnen (38,5%), terwijl de Cats slechts 17 op 62 (27%) haalden, en dan nog hoofdzakelijk te danken aan de 10 op 23 tegen Puerto Rico. Vooral het driepuntshot van Kim Mestdagh draaide vierkant (3 op 17), waarvan geen enkel gelukte tegen Australië en China.Ook de bank van Japan toonde zich tot dusver een pak sterker, met in totaal 114 punten. De bankspeelsters bij de Cats totaliseerden in de drie groepswedstrijden slechts 44 punten, waarvan ook 26 tegen Puerto Rico. Dankzij vooral Hanne Mestdagh, die in tegenstelling tot haar zus wel efficiënt afwerkt (onder meer 7 op 14 driepunters).De conclusie van Julie Allemand na het verlies tegen China in de laatste groepswedstrijd was dan ook veelzeggend: 'We mogen ons niet verstoppen achter Emma Meesseman.' Met gemiddeldes van 27,3 punten, 10,3 rebounds, 4,3 assists en 3,7 steals is zij de allesbepalende figuur bij de Cats. Haar ploeggenotes zullen hun beste niveau moeten halen als ze de halve finale willen halen. Al is deze kwartfinale al historisch, want geen enkele Belgische vrouwenploeg raakte ooit zo ver op een olympisch toernooi.Als de Belgian Cats winnen van Japan, dan nemen ze het vrijdagmiddag om 13 uur in de halve finale op tegen de winnaar van Spanje of Frankrijk.