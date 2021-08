Wie zijn de internationale blikvangers van de dag? En welke Belgen komen er op donderdag 5 augustus in actie in Tokio? Het overzicht van de dertiende, voor België mogelijk memorabele olympische dag.

Belgische medaillekansen

Het kan een historische dag worden in de Belgische sportgeschiedenis, met twee kansen op olympisch goud. Twee titels die bovendien binnen het uur behaald kunnen worden - al zijn die allerminst al binnen.

...

Het kan een historische dag worden in de Belgische sportgeschiedenis, met twee kansen op olympisch goud. Twee titels die bovendien binnen het uur behaald kunnen worden - al zijn die allerminst al binnen. De Red Lions treffen in hun finale van het hockeytoernooi (start 12 uur Belgische tijd) immers het nummer twee van de wereld, Australië. Een topaffiche die zelfs Colin Batch, de coach van de Kookaburras én ex-coach van de Lions, omschreef als een 'real treat'. Na enkele mindere jaren heeft Australië immers zijn niveau sterk opgekrikt, op zoek naar zijn eerste olympische titel sinds 2004.Sindsdien haalde het twee keer brons (2008 en 2012) en in Rio 2016 greep het zelfs naast een olympische plak. Als de Kookaburras echter in een finale raken, dan zijn ze heel moeilijk te kloppen: sinds 2007 hebben ze liefst 19 opeenvolgende finales in grote toernooien gewonnen (World Cup, WK, Pro League, Gemenebestspelen, Champions Trophy, Oceanisch kampioenschap). Niet altijd op hetzelfde hoge niveau, maar het geeft wel aan dat ze niet zullen plooien onder de druk. Sinds het teleurstellende olympische toernooi in Rio zijn ze bovendien belust op revanche.Australië maakte bovendien indruk in zijn groep in Tokio, met vier zeges en één gelijkspel (tegen Spanje, toen de groepswinst al binnen was). Onder meer dankzij een ijzeren defense waarmee ze even weinig tegentreffers als de Red Lions (9) incasseerden. In hun kwartfinale waren ze tegen Duitsland (3-1) ook op alle vlakken beter. Vooral fysiek zijn de Kookaburras bijzonder sterk, altijd spelend op de limiet, de harde duels niet schuwend. Zoals de Belgen, met Alexander Hendrickx, hebben ze ook een heel sterke strafcornernemer: Blake Govers. En met Tim Brand een jonge spits die in dit olympische toernooi helemaal is doorgebroken. Hij scoorde al de meeste veldgoals: 5 op 7 matchen. Hendrickx mikte al 14 keer raak, maar 12 maal uit een strafcorner en 2 keer uit een pentaltystroke.In de hitte (19 uur Japanse tijd) wordt het sowieso weer een uitputtingsslag, na ook al zeven wedstrijden op tien dagen. Maar daar zijn de Red Lions zeer goed op voorbereid. En in tegenstelling tot in Rio hebben ze nu wél het wapen van de strafcorner.* Afhankelijk van eventuele shoot-outs in de hockeyfinale vindt even later, om 14.20 uur, het laatste onderdeel van de zevenkamp plaats, de 800 meter, na het verspringen (2.40 uur) en het speerwerpen (5.30 uur) in de ochtendsessie.Verrassend genoeg kan het na de eerste dag nog alle kanten uit, want Nafi Thiam heeft op de eerste vier nummers steken laten vallen (voor haar doen althans). Ze bleef zelfs telkens een stuk boven/onder haar persoonlijke records: op de 100 meter horden (13.54 vs. 13.34), in het hoogspringen (1m92 vs. 2m02), in het kogelstoten (14m82 vs. 15m41) en op de 200 meter (24.90 vs. 24.37). Goed voor een samengetelde score van 3921 punten. Thiam ligt daarmee 135 punten achter op het schema van haar persoonlijk zevenkamprecord (daterend van Götzis 2017). Ze scoorde op de eerste dag, na vier nummers, zelfs 64 punten minder dan in Rio 2016, toen ze olympisch goud pakte (3985).Na het uitvallen van de geblesseerde Katarina Johnson-Thompson, de wereldkampioene van 2019, moet de Waalse nu de Nederlandse Anouk Vetter (3968 punten) voor zich dulden, én de tweede Belgische, Noor Vidts, dé verrassing tot dusver. Met 3941 punten heeft de 25-jarige Vlaams-Brabantse haar persoonlijke record op dag één met liefst 275 punten verpulverd, onder meer dankzij een heel sterke 200 meter.Het grote probleem voor Vidts is echter het speerwerpen, het zesde nummer. Dit seizoen zette ze haar verste worp ooit neer (38m80). Haar concurrentes werpen echter dik in de 40 meter. Thiam en Vetter hebben zelfs persoonlijke records van respectievelijk 59m32 en 58m41 op hun naam (goed voor ruim 1000 punten), al dateren die wel van 2017. Vidts zal minstens in de lage 40 meter moeten gooien om een kans te maken op een medaille. Voor het goud wordt het allicht een strijd tussen Thiam en Vetter. Thiam is op haar topniveau (en dat heeft ze op de eerste dag dus nog niet bereikt) normaal gezien iets beter dan de Nederlandse in zowel het verspringen, het speerwerpen als op de afsluitende 800 meter. Dus zou de regerende olympische kampioene haar minieme achterstand van 47 punten moeten kunnen ombuigen. Maar dan moet haar tere elleboog wel standhouden in het speerwerpen. Bovendien heeft Vetter tot dusver in elk van de vier nummers beter gepresteerd dan toen ze haar persoonlijk record op de zevenkamp vestigde. Als zij ook in de resterende drie nummers haar puntenrecords kan aanscherpen, dan zou het weleens - tegen alle verwachtingen in - héél spannend kunnen worden. Tot het slot van de 800 meter.*Pistier Kenny De Ketele is een outsider voor een medaille in het omnium, bestaande uit vier onderdelen: scratch (8.30 uur), tempo (9.27 uur), afvalling (10.07 uur) en puntenkoers (10.55 uur). Tegen titelverdediger Elia Viviani, thuisfavoriet Eiya Hashimoto, Lasse Norman Hansen, Campbell Stewart, Matthew Walls en Roger Kluge wordt een medaille moeilijk. Meer kans heeft hij zaterdag in de ploegkoers, met partner Robbe Ghys.* Om 2.58 uur starten Lize Broekx en Hermien Peters (die eerder in de K2 500 meter de B-finale wonnen) in de halve finale van de K1 500 meter. Broekx plaatste zich met een tweede plaats in de herkansingen. Peters kwalificeerde zich makkelijker met een zege in haar reeks (mét de snelste tijd, al zegt dat niet veel gezien de wisselende windcondities). Een eventuele finale volgt om 5.08 uur, de B-finale wordt zeven minuten eerder afgewerkt.In de atletiek zijn weer twee wereldrecords in gevaar: op de 110 meter horden (finale om 4.55 uur), het nummer waarop Grant Holloway op de Amerikaanse trials op één honderdste van de recordtijd van Aries Merritt strandde (12.80). In de halve finale in Tokio liep Holloway 13.13, iets sneller dan zijn landgenoot Devon Allen (13.18)Uitkijken is het ook naar het kogelstoten bij de mannen (vanaf 4.05 uur), de discipline waarin Ryan Crouser op de trials wel het wereldrecord verbeterde: tot 23m37, liefst 25 cm verder dan de vorige verste worp ooit, sinds mei 1990 op naam van de latere dopingzondaar Randy Barnes (23m12). Crousers recordverbetering was enorm in een sport waar het om centimeters draait. Ter illustratie: op het voorbije WK werd hij verslagen door zijn landgenoot Joe Kovacs met welgeteld één centimeter (22m91). Als Crouser in Tokio echter weer ruim 23 meter gooit, zal Kovacs met zilver tevreden moeten zijn.Het interessantste nummer in de avondsessie is de 400 meter, met Kirani James als de favoriet. De olympische kampioen van 2012 heeft zijn benen van weleer weer gevonden, want in de halve finale liep de atleet uit Grenada 43.88, als snelste van de acht finalisten. Het was ook zijn snelste tijd sinds de olympische finale in Rio, waar hij tweede werd in 43.76. James botste toen op Wayde van Niekerk, die een wereldrecord liep (43.03). Deze keer kon de Zuid-Afrikaan niet doorstoten naar de finale, na veel blessureleed.* Om 6.15 uur wordt de eerste halve finale in het basketbaltoernooi gespeeld tussen de VS en Australië. Team USA won, na een slechte start, verrassend vlot van Spanje, dankzij vooral een fenomenale Kevin Durant. Ook voor deze halve finale zijn de NBA-sterren favoriet, ook al verloren ze in de voorbereiding wel van Australië. Maar nu lijken ze zowel offensief als defensief veel beter gerodeerd. Als de VS winnen, dan komen ze in de finale uit tegen de winnaar van de tweede halve finale tussen Slovenië en Frankrijk (13 uur). Dat belooft veel spannender te worden, met bij Slovenië superster Luka Doncic, naast sidekick Zoran Dragic, als dragende figuur. Doncic verloor nog nooit met zijn land: zéventien zeges op rij. Zet hij die reeks voort tegen Frankrijk (met Rudy Gobert, Evan Fournier en Nicolas Batum als sterren)? Veel basketballiefhebbers zouden het toejuichen, een clash tussen Doncic en Durant in de finale.* Voor het eerst in de olympische geschiedenis worden medailles uitgereikt in het karate, met finales in de onderdelen kumite en kata, bij mannen en vrouwen (vanaf 10 uur). De Japanners zullen supporteren voor hun tweevoudig wereld- en Aziatisch kampioene Kiyou Shimizu (kata).* Ook in het sportklimmen bij de mannen wordt (vanaf 10.30 uur) de eerste olympisch kampioen ooit gekroond, in een combinatie van de onderdelen speed, bouldering en lead. Door die mix is niet de Tsjech Adam Ondra, algemeen aangezien als 's werelds beste muurklimmer, maar de Japanner Tomoa Narasaki, de regerend wereldkampioen combined, favoriet.* Ronde twee voor golfster Manon De Roey (0.30 uur), na de eerste ronde staat zij 23e (par).* De Belgian Cheetahs proberen een finaleticket te bemachtigen op de 4x400 meter (12.25 uur). Dat zou ook zonder Cynthia Bolingo, die eerder op deze Spelen geblesseerd moest afhaken, moeten lukken. Op hun eerste WK, in 2019, eindigden de Cheetahs als vijfde, toen ook zonder de geblesseerde Bolingo. Intussen is het niveau van de Cheetahs gestegen, met de ontbolstering van onder meer Paulien Couckuyt en Imke Vervaet. Maar een finale zal deze keer allicht het maximaal haalbare zijn. * Ismael Debjani (30) loopt de halve finale op de 1500 meter (13 uur). Hij won verrassend zijn reeks, nipt voor de Keniaanse topfavoriet Timothy Cheruiyot (die wel inhield op het einde). De winnende tijd van de olympische debutant: 3:36.00. Voor een finalestek zal Debjani allicht zijn Belgisch record, dat hij eerder dit seizoen in Genève vestigde (3:33.06), moeten evenaren.