Wie zijn de internationale blikvangers van de dag? En welke Belgen komen er op vrijdag 6 augustus in actie in Tokio? Het overzicht van de veertiende olympische dag.

Belgische medaillekansen

In 2012 en 2016 stond de ploegkoers op de piste niet meer op het olympische programma, maar in Tokio is de madison terug (10.15 uur). Dat is goed nieuws voor Jolien D'hoore (31) en Lotte Kopecky (25), want zij werden in 2016 en 2017 de eerste Europese en wereldkampioenes bij de vrouwen.

In 2012 en 2016 stond de ploegkoers op de piste niet meer op het olympische programma, maar in Tokio is de madison terug (10.15 uur). Dat is goed nieuws voor Jolien D'hoore (31) en Lotte Kopecky (25), want zij werden in 2016 en 2017 de eerste Europese en wereldkampioenes bij de vrouwen. Daarna werd de concurrentie een pak steviger. Het Belgische duo moest zich op de WK's in 2019 en 2020 met een zevende en vierde plaats tevredenstellen. Kopecky is echter het laatste jaar, qua uithouding en explosiviteit, enorm gegroeid, en dat vijzelt hun medaillekansen sterk op. Vooral omdat zij nu ook de sprints voor haar rekening kan nemen, naast D'hoore. In de wegrit, waar Kopecky vierde werd, toonde de Oost-Vlaamse dat ze in bloedvorm verkeert. Beiden zijn ook technisch perfect op elkaar ingespeeld, en hebben meer dan ooit hun tactisch plan doorgesproken. Ook de supersnelle, vrij technische piste in Izu (met korte, scherpe en steile bochten, en lange rechte stukken, gelijkend op die van de Gentse Blaarmeersen) moet D'hoore en Kopecky liggen.De Nederlandse dames Amy Pieters en Kirsten Wild zijn topfavoriet, na tweemaal goud op de laatste WK's, naast het Britse duo Laura Kenny/Katie Archibald en het Italiaanse tweetal Letizia Paternoster/Elisa Balsamo. Daarna zijn veel duo's aan elkaar gewaagd: onder meer nog de Australische, Amerikaanse, Franse en dus ook Belgische vrouwen.Jolien D'hoore behaalde vijf jaar geleden al brons in Rio, in het omnium. Zij kan zich in Tokio bij Nafi Thiam voegen als de tweede Belgische atleet (m/v) die op twee opeenvolgende Spelen een medaille behaalt. Dat was al geleden van Gella Vandecaveye in Sydney 2000. Zij veroverde toen brons, vier jaar na haar zilveren plak in Atlanta.Met het oog op een prime time-uitzending in de VS niet toevallig in de voormiddag in Japan (11.30 uur, 4.30 uur Belgische tijd): de finale van het beachvolleybal bij de vrouwen. Met een strijd tussen de Amerikaanse April Ross en Alix Klineman en het Australische duo Taliqua Clancy/Mariafe Artacho del Solar. Ross kan eindelijk olympisch goud behalen, na zilver in Londen en brons in Rio. Clancy en Del Solar (die in Peru werd geboren) kunnen Australië een eerste gouden medaille in het beachvolleybal bij de vrouwen bezorgen sinds Natalie Cook en Kerri Pottharst in 2000 in Sydney de titel veroverden.* Om 11 uur in Japan (4 uur in België) had ook de voetbalfinale bij de vrouwen gespeeld moeten worden, met de VS als favoriet. Maar dat draaide anders uit, want Megan Rapinoe en co werden in de halve finale uitgeschakeld door Canada (1-0). Een grote verrassing, want de laatste overwinning van Canada tegen de Verenigde Staten dateerde al van 2001. Al is Canada geen klein voetballand, in 2016 veroverde het nog brons. In de finale is Zweden de tegenstander. Dat won in de halve finale van Australië, ook met het kleinste verschil. Vijf jaar geleden verloor het Scandinavische land in Rio de olympische finale tegen Duitsland.Zowel Canada als Zweden deed bij het IOC de voorbije dagen hun beklag over het aanvangsuur van de finale. Pal op de middag, op het heetst van de dag. Met succes (na veel aandringen), want de match in het International Stadium van Yokohama werd verplaatst naar 21 uur (14 uur in België).* Na goud in de teamsprint op de piste kunnen de Nederlanders opnieuw een olympische medaille winnen in de individuele sprint. Naast de Brit Jack Carlin en de Rus Denis Dmitriev stoten gisteren zowel Jeffrey Hoogland als Harrie Lavreysen door naar de halve finale. Lavreysen is de topfavoriet, nadat hij op het laatste WK ook al drie keer goud pakte: in de teamsprint, de sprint en in de keirin. De halve finales in Tokio beginnen om 9.10 uur (Belgische tijd) en de finale vanaf 11 uur.* De interessantste atletiekfinale bij de mannen vindt plaats om 14 uur: de 5000 meter. Een beoogde dubbel zit er echter niet meer in voor de Oegandese wereldrecordhouder Joshua Cheptegei, nadat hij op de 10.000 meter, vorige vrijdag, tweede werd na de Ethiopiër Selemon Barega. Ook op de 5000 meter zal hij het niet onder de markt krijgen tegen de Spanjaard Mohamed Katir (de snelste in de reeksen), de Amerikaan Paul Chelimo en ook zijn landgenoot Jacob Kiplimo, die na Cheptegei als derde finishte op de 10.000 meter. Gaan ze nu voor een nog mooiere Oegandese dubbel, met goud en zilver?* Om 14.35 uur start het Amerikaanse atletiekicoon Allyson Felix in haar vijfde Olympische Spelen op rij in een individuele finale. Zoals in Rio (toen ze zilver behaalde) deze keer opnieuw op de 400 meter. Een medaille wordt nu wel moeilijker nadat de 35-jarige atlete zich als zevende plaatste voor de finale, 38 honderdsten boven de derde beste tijd. Maar als geen ander kan Felix om met de druk, en met de belasting van drie 400 meterraces. Als ze een medaille behaalt op de individuele 400 meter en later ook nog op de 4x400 meter, kan ze haar tiende of elfde olympische plak veroveren, een evenaring of verbetering van het Amerikaanse record van Carl Lewis (10).* Om 14.50 uur volgt deel twee van de beoogde gouden olympische trilogie van Sifan Hassan (28). De Nederlandse won maandag al met overmacht de 5000 meter en is ook nu favoriete op de 1500 meter, het nummer waarop ze in 2019 wereldkampioene werd.Al zal ze dan wel voorbij de Keniaanse titelverdedigster Faith Chepngetich Kipyegon moeten. Ook zij maakte indruk in de halve finale. De tussenstand tussen de Nederlandse en de Keniaanse: 6-8 (1-1 in 2021). Dat belooft dus spannend te worden. Hassan heeft het nadeel dat ze al de reeksen en finale van de 5000 meter in de benen heeft, maar achteraf zei ze dat ze meer vermoeid was van de interviews dan van de fysieke inspanning...* Als afsluiter van de avond staan ook de altijd spectaculaire 4x100 meter finales op het programma. Om 15.30 uur bij de vrouwen, waar Groot-Brittannië, de VS en Jamaica zullen strijden om de medailles. Jamaica liep in de reeksen pas de vijfde tijd, maar spaarde Elaine Thompson (olympische kampioene op de 100 en 200 meter) en Shelly-Ann Fraser-Pryce (tweede op de 100 meter) op voor de finale. Zonder grote fouten bij de stokwisselingen moeten de Jamaicaanse dames het goud kunnen veroveren.Om 15.50 uur is het de beurt aan de mannen voor de finale van de 4x100 meter. Zónder de Amerikanen, want die gingen in de reeksen, zoals wel vaker, de mist in: na haperende stokwissels werden ze pas zesde. Ook via de twee beste verliezende tijden konden Bromell, Kerley, Baker en Gillespie zich niet plaatsen.Daardoor ligt het veld helemaal open: vier landen zaten met hun tijd in de reeksen binnen een bestek van amper 13 honderdsten: Jamaica, China, Canada (met olympisch 200 meterkampioen Andre de Grasse) en Italië (met 100 meterkampioen Marcell Lamont Jacobs).* Om 00.30 uur begint Manon De Roey aan haar derde ronde in het golftoernooi. Na een knappe tweede ronde (vier onder par) schoof ze op naar een elfde plaats in de tussenstand.* De Belgian Tornados proberen een finaleticket te bemachtigen in de eerste ronde van de 4x400 meter (reeks 2, 13.37 uur). Als Jonathan Sacoor zich herpakt na zijn slechte halve finale, de hamstrings van Kevin en Jonathan Borlée standhouden en Alexander Doom zijn goede 400 meter van in de mixed relay kan herhalen, moet dat lukken.* Jumping teamkwalificaties (vanaf 12 uur) met Jerôme Guéry (Quel Homme de Hus), Gregory Wathelet (Nevados S) én Pieter Devos (Claire Z) die de plaats inneemt van Niels Bruynseels, nadat diens paard Delux van T&L voor de individuele finale op zijn hoefijzer trapte.Normaal gezien moeten de Belgen, de Europese kampioenen van 2019, kunnen doorstoten naar de finale. Nog meer dan in de olympische individuele competitie, waarin Wathelet als negende finishte en Guéry veertiende, hebben de Belgische ruiters kans op een medaille. Elke grote fout zal echter worden afgestraft. Het aantal ruiters per team werd immers verlaagd van vier naar drie, waardoor het slechtste resultaat niet meer geschrapt wordt. Dat zal de druk op de ruiters nog verhogen.