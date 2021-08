Wie zijn de internationale blikvangers van de dag? En welke Belgen komen er op zaterdag 7 augustus in actie in Tokio? Het overzicht van de vijftiende olympische dag.

Belgische medaillekansen

Behaalt België voor het eerst sinds 1976 een olympische medaille in het jumping? Toen veroverde François Mathy brons in de individuele competitie, en werd de nationale ploeg derde in de landencompetitie. Ook nu zijn de Belgen een kanshebber op een plak. In de kwalificaties plaatsten Pieter Devos (Claire Z), die Niels Bruynseels verving, Jerôme Guéry (Quel Homme de Hus) en Gregory Wathelet (Nevados S) zich zelfs als tweede beste land voor de finale, met nul fouten en slechts een kleine tijdstraf van vier punten. Alleen Zweden bleef foutloos en binnen de tijdslimiet. Medaillefavorieten Groot-Brittannië (met olympisch kampioen Ben Maher) en Nederland kwalificeerden zich pas als zevende en negende.

...

Behaalt België voor het eerst sinds 1976 een olympische medaille in het jumping? Toen veroverde François Mathy brons in de individuele competitie, en werd de nationale ploeg derde in de landencompetitie. Ook nu zijn de Belgen een kanshebber op een plak. In de kwalificaties plaatsten Pieter Devos (Claire Z), die Niels Bruynseels verving, Jerôme Guéry (Quel Homme de Hus) en Gregory Wathelet (Nevados S) zich zelfs als tweede beste land voor de finale, met nul fouten en slechts een kleine tijdstraf van vier punten. Alleen Zweden bleef foutloos en binnen de tijdslimiet. Medaillefavorieten Groot-Brittannië (met olympisch kampioen Ben Maher) en Nederland kwalificeerden zich pas als zevende en negende.Dat België zo goed presteerde in de reeksen is, ondanks de mindere resultaten in de individuele competitie, geen verrassing. In 2019 maakten Devos, Guéry en Wathelet (met dezélfde paarden als waarmee ze in Tokio springen) al deel uit van de ploeg die in 2019 in Rotterdam Europees kampioen werd, een Belgische primeur.Bezorgt dat drietal ons land nu ook een olympische plak? Het blijft een dubbeltje op zijn kant, want elke grote fout wordt afgestraft. Het aantal ruiters per team werd immers verlaagd van vier naar drie, waardoor het slechtste resultaat niet meer geschrapt kan worden.* Op de wielerpiste starten Kenny De Ketele (36) en Robbe Ghys (24) om 9.55 uur in de ploegkoers (50 km). Zij behaalden in 2018 al goud op het EK en in 2019 brons op het WK. Op het jongste WK werden ze vijfde. Gezien hun complementariteit, de ervaring van De Ketele, de fysieke progressie van Ghys en hun doorgaans vlekkeloze aflossingen moeten ze in Tokio nog beter presteren, maar dat geldt uiteraard ook voor andere koppels. De vrij technische piste in Izu (met korte, scherpe en steile bochten, en lange rechte stukken, gelijkend op die van de Gentse Blaarmeersen), moet hen alleszins liggen.Favorieten voor een titel zijn ze zeker niet. Dat zijn de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt, de regerende Deense wereldkampioenen Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen en de Britten Ethan Hayter en Matthew Walls, de kersverse olympische kampioen in het omnium.De Ketele en Ghys zullen echter nog veel andere duo's in de gaten moeten houden: Simone Consonni/Elia Viviani (Italië), Albert Torres/Sebastian Mora (Spanje), Benjamin Thomas/Donavan Grondin (Frankrijk),Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (Nederland) en Aaron Gate/Campbell Stewart (Nieuw-Zeeland).Fysiek zullen de Belgen het verschil niet kunnen maken. Dus moeten ze met slim, zuinig en tactisch koersen een ronde proberen te pakken, in het zog van de sterkere duo's. Voor de 36-jarige De Ketele, die in 2008 al eens vierde werd in de ploegkoers met Iljo Keisse, wordt het zijn allerlaatste kans op een olympische medaille. Aan motivatie zal het bij de Oost-Vlaming niet ontbreken.* Op de atletiekpiste is het om 14.30 uur de beurt aan de Belgian Cheetahs, die hun eerste olympische 4x400 meterfinale lopen. Naomi Van den Broeck (51.69), Imke Vervaet (50.70), Paulien Couckuyt (51.08) en Camille Laus (50.61) konden zich kwalificeren in de reeksen met een derde plaats, een Belgisch record (3:24.08) en de achtste tijd. Weliswaar op slechts negen honderdsten van de vierde, Groot-Brittannië. De VS, Jamaica en Polen zijn allicht buiten categorie. Dus moeten de Cheetahs mikken op een topvijfstek, zoals op het WK in Doha in 2019 waar ze ook als vijfde eindigden. Met de Belgische recordhoudster Cynthia Bolingo was de medaillekans een pak groter geweest, maar zij viel vorige week geblesseerd uit.* Om 14.50 uur lopen de Belgian Tornados hun vierde olympische 4x400 meterfinale op rij sinds 2008, iets waar alleen ook de VS in is geslaagd. In Rio 2016 kwamen de Tornados drie honderdsten tekort voor brons. Lukt hen nu wél om eindelijk die olympische medaille te behalen? Ook dat wordt allicht weer kantje boord. In de reeksen leken Alexander Doom (45.37), Jonathan Sacoor (met een zeer snelle splittijd van 44.11), Dylan Borlée (44.46) en slotloper Jonathan Borlée (45.43) op weg naar winst, tot die laatste al na 200 meter last kreeg van zijn hamstring, en nog werd voorbijgestoken door een Pool en een Jamaicaan.Een derde plaats volstond wel nog voor de finale, weliswaar met de achtste tijd van de finalisten (2:59.37) - nooit voorheen moest een team rapper lopen om als laatste de olympische 4x400 meterfinale te raken.Dat was bovendien een derde of vierde tijd geweest als Borlée zich niet had geblesseerd, want Polen kwalificeerde zich als derde voor de finale.Die tijden zeggen echter ook niet alles, want veel landen spelen in de reeksen niet hun beste troeven uit. Nederland, dat de zesde beste tijd had, zal in zijn finale bijvoorbeeld Liemarvin Bonevacia (achtste in de individuele finale) kunnen uitspelen. Hetzelfde voor Jamaica, met Christopher Taylor (zevende in de individuele finale). De VS, dat de snelste tijd neerzette, deed in de reeksen zelfs nog geen beroep op Michael Cherry en Michael Norman (vierde en vijfde in de individuele finale).België kan dan weer uitpakken met Kevin Borlée, die in de reeksen langs de kant bleef om zijn hamstring te sparen. Hij zal zijn broer Jonathan vervangen. Sowieso is hij de grootste killer van de Tornados in de slotronde. Top vijf moet dus weer kunnen. En als alles meezit (geen blessures, een eventuele diskwalificatie bij een sterker land), heel misschien een medaille. In het laatste olympische weekend worden traditioneel de finales in de teamsport afgewerkt. Met als meest in het oog springende match uiteraard de basketbalfinale bij de mannen. Helaas al vanaf 4.30 uur Belgische tijd, omdat de Amerikanen de finale in prime time willen uitzenden. Een gok, want een finalestek voor Team USA was allerminst een zekerheid voor aanvang van het toernooi. En zeker niet toen de Amerikanen in de eerste groepsmatch verloren van Frankrijk (83-76). Daarna liepen de automatismen een stuk beter bij de NBA-sterren, met overtuigende winst in de kwartfinale tegen Spanje (95-81) en in de halve finale tegen Australië (97-78). Dankzij vooral topscorer Kevin Durant en Jrue Holiday, als defensieve ankerpunt naast Draymond Green. En dankzij een opvallend grote onbaatzuchtigheid: geen enkele ploeg deelde tot dusver gemiddeld meer assists uit.Durant wil Team USA een vierde opeenvolgende olympische titel bezorgen, na de blamage op het jongste WK in China, waar de Amerikanen (met een derderangsploeg) pas zevende werden.In de olympische finale in Tokio botsen ze weer op Frankrijk en op nog sterker, geolied collectief, zoals ze al in de eerste verloren groepsmatch moesten ervaren. Les Bleus verloren nog geen enkele wedstrijd en schakelden in de halve finale de Slovenen, met superster Luka Doncic uit, dankzij een ultiem blockshot van Nicolas Batum (90-89).* Voor Frankrijk wordt het hoe dan ook een historische olympische dag met liefst drie finales in ploegsporten bij de mannen. Naast de basketbalfinale, ook in het volleybal (14.15 uur tegen Rusland) en in het handbal (14 uur tegen Denemarken) - dat wordt voor veel Franse sportliefhebbers dus een moeilijke keuze.Eerder pakte de Franse rugby sevenploeg bij de vrouwen zilver, en zondag spelen de Franse handbaldames ook nog de finale tegen hun Russische collega's. Ter vergelijking: tussen de Spelen van Amsterdam 1928 en Atlanta haalde Frankrijk welgeteld twee teamsportfinales. Tussen Sydney 2000 en Rio 206 zes, en op deze Spelen dus vijf.* In Japan zullen alle ogen echter gericht zijn op de finale in het baseball (12 uur), voor een droomaffiche tussen Japan en de VS. Op verzoek van de Japanners werd baseball, waar de sport bijzonder populair is, voor het eerst sinds 2008 weer op het olympische programma gezet. Voor 'Samurai Japan', de bijnaam van de thuisploeg, is alleen goud dus voldoende. Eerder op het toernooi wonnen de Japanners al van de VS in de tweede ronde, weliswaar nipt met 7-6.* In de voetbalfinale (om 13.30 uur) hoopt Brazilië zijn titel te verlengen tegen Spanje. Het rekent vooral op zijn spits Richarlison (Everton), die al vijf keer scoorde. Bij Spanje zijn Rafa Mir (Wolverhampton) en Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) de dragende figuren. Zij moeten hun land de eerste olympische titel in het voetbal bezorgen sinds de Spanjaarden in 1992 in Barcelona het goud veroverden, voor eigen volk.* In het atletiektoernooi botste Sifan Hassan vrijdag op haar fysieke grenzen. Op de 1500 meter moest ze haar meerdere erkennen in de Keniaanse Faith Chepngetich Kipyegon en de Britse Laura Muir. Geen gouden trilogie dus voor de Nederlandse, maar ze kan zaterdag wel, na goud op de 5000 meter, de titel op de 10.000 meter behalen (14.45 uur). Tegen de Ethiopische Letesenbet Gidey (23), die in juni het pas gevestigde wereldrecord van Hassan met vijf seconden verbeterde (tot 29:01.03), wordt ook dat niet vanzelfsprekend. Vooral omdat Hassan al haar zésde race in een week zal lopen.* Met de Amerikaanse 4x400 meter-ploeg kan Allyson Felix nogmaals geschiedenis schrijven. De 36-jarige Amerikaanse veroverde vrijdag in de individuele 400 meterfinale brons (met nota bene haar tweede snelste tijd ooit, 49.46). Op haar vijfde Spelen won Felix zo telkens een olympische plak in een individueel nummer, iets wat alleen Merlene Ottey in het olympische atletiektoernooi bij de vrouwen haar had voorgedaan.Met in totaal tien olympische medailles is Felix nu ook de meest succesvolle vrouwelijke atlete ooit op de Spelen (een medaille meer dan Merlene Ottey). Ze kan zaterdag met een (gouden) medaille op de 4x400 meter beter doen dan Carl Lewis (tien medailles) en zo alleen Amerikaans medaillerecordhouder in de atletiek worden. Alleen de Fin Paavo Nurmi (twaalf stuks) zal dan meer olympische atletiekmedailles tellen dan Felix.* Hanne Verbruggen (28) en Mieke Gorissen (38) starten om 23 uur vrijdagavond (6 uur Japanse tijd) al aan hun marathon. Een uur vroeger dan gepland, om de hitte in Sapporo te ontlopen. Nochtans was de marathon van Tokio naar ginder verschoven vanwege de iets koelere temperaturen... Gorissen en Verbruggen hebben de 67e en 86e op de startlijst. In de hitte wordt het voor hen vooral zaak om verstandig te lopen. Dan kunnen ze aanspraak maken op een plaats in de top 30/40. Voor de gouden medailles zijn de Keniaanse vrouwen Ruth Chepngetich, Brigid Kosgei en Peres Chepchirchir favoriet.* Om 23.47 uur begint golfster Manon De Roey (29) aan haar vierde en laatste ronde. In de derde ronde zakte De Roey van de 11e naar de 34e plaats. Met een totaalscore van 1 under par is een podiumplaats buiten bereik.