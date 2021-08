Wie zijn de internationale blikvangers van de dag? En welke Belgen komen er op zondag 7 augustus in actie in Tokio? Het overzicht van de zestiende en laatste olympische dag in Tokio.

Belgische medaillekansen

Al om 7 uur Japanse tijd (24 uur in België) beginnen Bashir Abdi (32), Koen Naert (31) en Dieter Kersten (24) aan hun marathon. In Sapporo en niet in het 700 kilometer zuidelijker gelegen Tokio, om de grootste hitte te ontlopen. Al zullen ook op het eiland Hokaido de temperaturen stijgen tot 30 graden, met een vochtigheidsgraad van zo'n 70 procent. Bijzonder zware omstandigheden dus.

Abdi liep vorig jaar, uitgerekend in Tokio, een Belgisch marathonrecord van 2u04:49, de tweede beste Europese tijd ooit. De atleet uit Gentbrugge kreeg in maart een flinke terugval door een coronabesmetting, maar herstelde en showde in juni zijn hoogvorm door op 12 seconden van het Belgisch record op de halve marathon, op naam van (dopingzondaar) Mohammed Mourhit, te stranden. Gezien het Afrikaanse deelnemersveld qua kwantiteit beperkt is (met drie atleten per land) en een (wellicht) tactische race is een medaille voor Abdi niet onmogelijk, ook door zijn mentale sterkte om de hitte te overleven. Dat kan voor de toptienplaatsen verrassingen opleveren, zoals ook in marathon bij de vrouwen het geval was. Abdi heeft een prima stage achter de rug, en zegt op hetzelfde niveau te zitten van toen hij zijn Belgisch record in Tokio liep. Alleen voelde hij zich de laatste dagen vrij 'mottig' en kon hij amper slapen. Afwachten welk effect dat zal hebben.Voor Europees kampioen koen Naert (die een persoonlijk record heeft van 2u07:39) zou een toptienstek fantastisch zijn, na zijn 22e plaats in Rio 2016. De West-Vlaming heeft na een té grote olympische obsessie een mentale balans gevonden, mede door de geboorte van zijn tweede kindje. Na een stressfractuur, een zware achillespeesblessure en een besmetting met het coronavirus is hij ook fysiek weer topfit. Dat bleek ook in het voorjaar, met persoonlijke records op de 10 km op de weg (28:36) en op de halve marathon (1u01:38), zónder te hebben gepiekt. In Kenia kon hij zich in juni/juli, met een hoogtestage, ook perfect voorbereiden. Naert voelt zich beter dan ooit, maar weet niet hoe zijn lichaam zal reageren op de hitte en de hoge vochtigheidsgraad. Al beschikt hij intussen over voldoende kennis van zijn lichaam om zich niet te forceren. Tot wat dat zal leiden, is moeilijk in te schatten.Kersten, een deeltijds boekhouder en intussen een atleet bij Topsport Defensie, liep in april 2u10:22 pas zijn eerste marathon. Daarna volgde een volgens hem iets te korte voorbereiding op deze Spelen, maar hij zou niettemin kunnen verrassen. *Lotte Kopecky (25) en niet Jolien D'hoore (die in Rio brons behaalde) rijdt voor België het omnium van het pistetoernooi. Een herwerkt format met vier nummers: scratch (3 uur), tempo (3.45 uur), afvalling (4.26 uur) en puntenkoers (5.25 uur). Gezien de grote progressie die de Belgische weg- en tijdritkampioenehet voorbije jaar boekte, maakt ze kans op een medaille. Ondanks de teleurstelling in de ploegkoers waar ze met D'hoore niet verder raakte dan de tiende plaats. De vraag is in hoeverre Kopecky, als wegrenster, zal kunnen wedijveren met de pure pistespecialisten.Grootste tegenstandsters worden de Britse Laura Kenny (de tweevoudige olympisch kampioene én kersvers gouden medaillewinnares in de ploegkoers), de Nederlandse Kirsten Wild (voor wie de Spelen, op haar 38e, haar laatste kunstje wordt), de Japanse regerende wereldkampioene Yumi Kajihara (ongetwijfeld supergemotiveerd), de Italiaanse Letizia Paternoster (twee keer zilver op de voorbije WK's) en de Deense Amalie Dideriksen.Twee atleten hebben twee olympische marathons op rij gewonnen: de blootvoets lopende Ethiopiër Abebe Bikila in 1960 en 1964, en de Oost-Duitser Waldemar Cierpinski in 1976 en 1980. Wordt Eliud Kipchoge, na goud in Rio 2016, de derde? Nu al beschouwen velen hem als de beste marathonloper ooit, een tweede olympische titel zou de kers op een fenomenale loopbaan zijn. De 36-jarige Keniaan liep sinds 2013 veertien marathons en verloor er daarvan welgeteld twee: in Berlijn 2013 en vorig jaar in Londen, toen hij pas achtste werd, gehinderd door een oor- en heupprobleem.Bovenal is Kipchoge vooral bekend als de eerste man die onder de magische grens van de 2 uur dook: 1u59'40'' in Wenen, in oktober 2019 - door de speciale gecreëerde omstandigheden weliswaar geen officieel wereldrecord.In Tokio worden zijn voornaamste concurrenten voor goud zijn Keniaanse landgenoten Lawrence Cherono en Amos Kipruto en de Ethiopiërs Tola Shura, Lelisa Desisa en Sisay Lemma.*Voor de sluitingsceremonie (van 13 uur tot 16 uur, Belgische tijd) staan er nog vier teamfinales op het programma. Drie bij de vrouwen: in het basketbal (4.30 uur, Japan vs. VS), in het volleybal (6.30 uur, Brazilië vs. VS) en in het handbal (8 uur, Frankrijk vs. Rusland). En ook nog een bij de mannen, in het waterpolo (9.30 uur, Griekenland vs. Servië).In het volleybal hebben de Amerikaanse vrouwen nog nooit olympisch goud gewonnen. Dat zou in Tokio kunnen veranderen, want Team USA maakte in de Nations League, in aanloop naar de Spelen, en ook op dit olympische toernooi een grote indruk. Al wordt dat niet simpel, want ook de Braziliaanse vrouwen drijven op een wolk: ze wonnen tot dusver al hun matchen, onder meer 3-0 in de halve finale tegen Zuid-Korea. De VS verloren één keer, tegen Rusland in de groepsfase, maar ze troefden in hun halve finale wel overtuigend Servië af (3-0).*Eén gouden medaille voor Team USA ligt al zo goed als vast: die voor Amerikaanse basketbaldames, die sinds 1996 elke keer olympisch kampioen geworden zijn, en intussen aan een ongeslagen reeks van 54 olympische matchen zitten. Na een klinkende zege tegen Europees kampioen Servië in de halve finale (79-59 ) zullen ze die reeks zondag meer dan waarschijnlijk voortzetten in de Saitama Arena. Met WNBA-iconen Sue Bird (40) en Diana Taurasi (39), die als eerste basketspelers (m/v) ooit hun vijfde olympische titel kunnen behalen, geflankeerd door jongere vedetten als A'ja Wilson (24), Ariel Atkins (24) en Breanna Stewart (26).Tegenstander voor Bird en co is Japan, dat de Belgian Cats heel nipt uitschakelde in de kwartfinale - een pijnlijke vaststelling. Onder leiding van dirigente Rui Machida (13,8 assists per match) en een resem scherpschutters wonnen de Japanse vrouwen verrassend tegen Frankrijk in de halve finale. Zo bereikten ze als eerste Aziatische ploeg de olympische eindstrijd in het vrouwentoernooi van het basketbal sinds China in 1992. Voor Japan is het ook een primeur, maar meer dan zilver zal er niet inzitten.