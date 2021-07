Wie zijn de internationale blikvangers van de dag? Welke Belgen maken een grote/kleine kans op een medaille na het zilver van Wout van Aert? En welke andere landgenoten komen er nog in actie? Het overzicht van de tweede olympische dag.

Blikvangers van de dag

Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos: met dit Dream Team kan de Nederlandse wielerploeg bijna niet anders dan goud behalen in de wegrit (start om 6 uur). Toch wordt het een aparte en zware koers: 2.692 hoogtemeters over 137 km.

...

Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos: met dit Dream Team kan de Nederlandse wielerploeg bijna niet anders dan goud behalen in de wegrit (start om 6 uur). Toch wordt het een aparte en zware koers: 2.692 hoogtemeters over 137 km.Het zwaartepunt ligt al net na halfweg: de zeer lange, geleidelijke klim naar Doushi Road. Daarna dalen ze langzaam af, met nog een glooiende finale en 17 km op het asfalt van de Fuji International Speedway. Op dit parcours, zeker als Van Vleuten en kersvers Girowinnares Van der Breggen bergop de beuk erin gooien op Doushi Road, maken de Belgische dames Valerie Demey (27), Julie Van de Velde (28) en Lotte Kopecky (25) weinig kans.Kopvrouw Kopecky moet hopen dat alles na Doushi Road weer samenvloeit, zodat ze kan sprinten. Meer medaillekansen heeft ze later op de Spelen, in de ploegkoers en het omnium bij de vrouwen.* In het zwemmen (in de ochtendsessies in Japan, 3.30 uur Belgische tijd) hoopt heel Japan op goud op de 400 m wisselslag, voor tweevoudig wereldkampioen Daiya Seto. Hij heeft ook de snelste seizoenstijd op zijn naam (4:09.02). De Amerikaan Chase Kalisz, de wereldkampioen van 2017, en het 19-jarige Franse toptalent Léon Marchand worden zijn grootste tegenstanders.Bij de vrouwen wil regerend olympisch en wereldkampioen Katinka Iron Lady Hosszú op dat nummer haar titel verlengen (4.12 uur), de eerste medaille van mogelijk weer een hele reeks. Zij moet vooral de Amerikaanse dames vrezen.Op de 4x100 m vrije slag zullen de Australische dames (met onder meer Emma McKeon en Cate Campbell en Madison Wilson) zeer moeilijk te kloppen zijn (4.45 uur). Ze hebben de snelste zwemster én hebben maniakaal getraind op de aflossingsmomenten. De Amerikaanse vrouwen (met olympische kampioen Simone Manuel, die zich individueel niet kon plaatsen) zullen met de Britse dames om het zilver strijden).* In de kwalificaties in het turnen (8.10 - 11.45 uur), van de héle Spelen zelfs, wordt Simone Biles de eyecatcher. Op de sprong zal de beste gymnaste ooit allicht een nieuwe Yurchenko double pike uitvoeren, voor de allereerste keer in een turntoernooi. Het zal het vijfde turnelement worden die op haar naam komt.Vijf jaar geleden strandde taekwondoka Jaouad Achab (28, -68 kg) op een ondankbare vijfde plaats in Rio, genekt door de druk en een moment van onoplettendheid in de halve finale. De in Marokko geboren Belg beloofde toen dat hij in Tokio wel een medaille zou veroveren, het liefst een gouden. Met vijf jaar meer ervaring, de mentale rust na een turbulente overstap van de Vlaamse naar de Waalse federatie en onder begeleiding van zijn nieuwe Argentijnse coach Leonardo Gambluch moet de Europees kampioen van 2014 en 2019 en de wereldkampioen van 2015 daartoe in staat zijn. In het voorjaar behaalde Achab nog brons op het EK.Hij begint zijn zestiende finale tegen de Dominicaan Bernardo Pie (6.30 uur), daarna volgen mogelijk de kwartfinales (7.15 uur), halve finales (9.15 uur), kleine finale (13.45 uur) en de finale (14.45 uur).* In 2012 pakte judoka Charline Van Snick (30, IJF 6) brons in Londen, als pas 21-jarige. In Rio werd ze als Europees kampioene echter vroeg uitgeschakeld. Daarna stapte de Luikse over naar de -52 kg-klasse, maar met wisselend succes, onder meer door blessureleed. Vorig jaar was ze nog goed voor brons op het EK, maar op het voorbije WK werd Van Snick direct uitgeschakeld, pas hersteld na een revalidatie wegens gescheurde enkelbanden. In een topdag kan ze nog altijd verrassen.In de eerste ronde (4 uur) kijkt ze de Canadese Ecaterina Guica (IJF 28) in de ogen, een judoka die ze versloeg op het WK 2019 in Tokio. Daarna wacht mogelijk de Israëlische Gili Cohen (IJF 13), een harde noot om te kraken (6.54 uur). De halve finale (10.17 uur), strijd om het brons (11.18 uur) en finale (11.38 uur) volgen later in de voormiddag.* Met Marten Van Riel (28) heeft België maar één ijzer meer in het olympische vuur van het triatlon, nadat Jelle Geens door een coronabesmetting niet tijdig naar Tokio kon afreizen. Van Riel werd in Rio 2016 al zesde en is sindsdien een pak sterker geworden. Begin juni eindigde hij in de World Triathlon Series in Leeds nog als derde. De zware omstandigheden (om de zwaarste hitte te ontlopen wordt gestart om 6.30 uur, 23.30 uur Belgische tijd op zondag) spelen in Van Riels voordeel, als zeer goede loper.Toch is de concurrentie groot. Tweevoudig olympisch kampioen Alistair Brownlee haalde de Britse selectie niet, maar zijn broer Jonathan en de jonge Alex Yee (die de WTS-manche won in Leeds) kunnen evengoed winnen. Net als de Franse topfavoriet Vincent Luis, de Spanjaarden Mario Mola en Fernando Alarza, de Noor Kristian Blummenfelt, de Canadees Tyler Mislawchuck, de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde...* Axel Cruysberghs (26) maakt, net als het skateboarden, zijn debuut op de Spelen in het street-onderdeel (voorrondes vanaf 1.30 uur, 2.41 uur, 3.22 uur, 4.03 uur, finale om 5.25 uur). Hij ambieert de top acht. Daarvoor moet hij in twee zelf samengestelde runs van 45 seconden en in vijf opgelegde proeven punten scoren bij de jury, die vier van de zeven proeven laat meetellen.* Zeilster Emma Plasschaert (27) begint aan haar competitie in de Laser Radial-klasse (races 1 en 2, 5 uur en 6.15 uur), Wannes Van Laer (36) in de Laser-klasse (races 1 en 2, vanaf 7.30 uur en 8.45 uur).* Poulewedstrijden voor de 3x3 Lions (4.35 uur vs. ROC (Rusland), 8.25 uur vs. Servië).* Dag twee voor de Belgische dressuurploeg, met Larissa Pauluis (41), Domien Michiels (38) en Laurence Roos (27) (vanaf 10 uur).* Fanny Lecluyse (29) zwemt de reeksen van de 100 m schoolslag (derde event avondsessie, 12.59 uur - 13.14 uur)* Eerste ronde in het damesenkelspel voor tennissters Alison Van Uytvanck (tegen de Servische Ivana Jorovic) en Elise Mertens (tegen de Russische Ekaterina Aleksandrova). Voor beiden zijn dat haalbare kaarten. Mertens begint om 4 uur aan haar match op Court 4, Alison Van Uytvanck speelt de volgende wedstrijd, op hetzelfde court.* De Belgische turnsters Nina Derwael (21), Maellyse Brassart (20), Lisa Vaelen (16) en Jutta Verkest (15) proberen een plaats te bemachtigen in de allroundteamfinale en in de individuele allround/toestelfinales (subdivisie vijf, vanaf 13.20 uur).De acht beste van in totaal twaalf teams uit de kwalificaties plaatsen zich voor de teamfinale. Aan elk toestel komen maximum vier gymnasten in actie waarbij de drie beste scores opgeteld worden voor het teamklassement. Een finale kan zeker voor dit jonge Team Belgium. Op het WK 2019 werden Derwael en co tiende. De 24 beste turnsters plaatsen zich voor de individuele allroundfinale.* De Afghaanse taekwondoka Abdullah Sediqi (24, -68 kg) maakt deel uit van het Refugee Team, het vluchtelingenteam van het IOC. Hij vertegenwoordigt België, aangezien hij al jaren in Antwerpen woont en traint.